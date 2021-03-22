Морской лев запрыгнул в лодку к кормившим пеликанов мужчинам и съел всю рыбу. На видео с животным обратило внимание издание Unilad.

В Twitter стала вирусной видеозапись, на которой видно, что мужчина стоит на корме лодки, на полной скорости мчащейся по волнам, и кормит рыбой птиц, вьющихся над судном.

Пользователи соцсети идентифицировали птиц как самцов птицы-фрегата или американских бурых пеликанов. Неожиданно к птицам присоединился еще один любитель рыбы — голодный морской лев.

Животное неожиданно появилось из воды и облокотилось ластами о борт лодки. Мужчина собрался угостить морского льва рыбой, но незваный гость решил, что ему не требуется посторонняя помощь. Он запрыгнул в лодку, засунул голову в контейнер и съел всю рыбу, после чего вернулся в море и уплыл.