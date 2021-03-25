6 вредных советских продуктов, выпускавшихся по ГОСТу

Адепты самого вкусного натурального мороженого эпохи СССР неистребимы. Но мы нанесем им чувствительный удар, рассказав о том, что входило в знаменитую советскую рецептуру. Заодно поведаем и о некоторых других любимых советскими гражданами продуктах, к которым не стоило прикасаться.

1/7 Адепты самого вкусного натурального мороженого эпохи СССР неистребимы. Но мы нанесем им чувствительный удар, рассказав о том, что входило в знаменитую советскую рецептуру. Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Мороженое пломбир. Фото: https://bigpicture.ru/ 3/7 «Гостовские» сосиски. Фото: https://bigpicture.ru/ 4/7 Колбаса «Чайная». Фото: https://bigpicture.ru/ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Торт «Птичье молоко». Фото: https://bigpicture.ru/ 6/7 Масло «Бутербродное». Фото: https://bigpicture.ru/ 7/7 Пирожное «Картошка». Фото: https://bigpicture.ru/

Мороженое пломбир

То самое овеянное легендами советское мороженое появилось в 1930 году благодаря стараниям А.И. Микояна, только что вступившего в должность наркома снабжения. По инициативе Анастаса Ивановича был издан указ, согласно которому мороженое должно было стать максимально доступным для каждого советского гражданина.

В 1932 году первое вкусное советское мороженое пломбир начало производиться на новой технологической линии большой мощности в столице. Позднее такие производства заработали по всему Союзу, а сортов продукта стало больше.

ГОСТ 117–41 «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое» категорично требовал, чтобы продукт выпускался с использованием исключительно натуральных высококачественных ингредиентов. Например, сливочное мороженое должно было содержать коровье молоко жирностью 11%, масло сливочное 82,5% жирности, агар-агар и другие природные продукты.

Но в 1966 году этот прекрасный ГОСТ прекратил свое существование и ему на смену пришел другой. По новым правилам допускалось использование продуктов животного происхождения со сниженной жирностью, разрешалось применение растительных жиров, например, пальмового масла и искусственных эмульгаторов. Тогда же в десерт стали добавлять ароматизаторы и красители химического происхождения.

«Гостовские» сосиски

Сосиски с мясом, выпущенные по ГОСТу, стали еще одной любимой байкой бабушек и дедушек. Конечно же, их не ставили в известность о том, сколько мяса входило в этот продукт, а сами стандарты в СССР граждане без нужды читали очень редко. Так вот, в сосисках должно было быть 5% мяса, а остальное, в количестве 95%, добавлялось чуть ли не на усмотрение производителя.

Достаточно лишь сказать, что по ГОСТу 23670–79 в сосисках могли быть нитрит натрия, меланж, щековина и обрезки шпика, а государственный стандарт ГОСТу 3574–47 та и вовсе разрешал добавлять в продукцию селитру! Никто не отменял и злоупотреблений, поэтому и ощущали в сосисках граждане самые неожиданные ароматы и привкусы.

Колбаса «Чайная»

Знаменитая «Чайная» колбаса была фаворитом миллионов. Как ни странно, но этот продукт относился ко второму сорту, то есть был не самым премиальным вариантом для завтрака. Любители бутербродов утешали себя тем, что по рецептуре такая колбаса должна содержать 70% второсортной говядины и 20% полужирной свинины.

Конечно же, массам не рассказывали о том, что ГОСТ 23670–79 допускал достаточно вольную интерпретацию понятия «говядина» и допускалось использовать «равноценные заменители». Под этими аналогами подразумевались замороженное мясо буйвола либо яка, обработанные субпродукты, пищевая плазма (сыворотка) крови, стабилизатор в количестве до 5%, выварка костей и совсем неожиданный в этом неприятном списке крахмал картофельный.

Под термином «стабилизатор» подразумевали измельченную субстанцию из условно съедобных частей туши: свиной шкуры, сухожилий и прочего. Добавлялась эта дрянь практически во все виды колбас, сосисок и сарделек, за исключением тех, что простым смертным в магазине не попадались.

Торт «Птичье молоко»

А вы знаете, что «Птичье молоко» стал первым, официально изобретенным в СССР и запатентованным тортом? Создавали это лакомство лучшие кондитеры СССР, а премьера его состоялась в 1960 году. Над названием долго не думали и взяли его от знаменитых конфет фабрики «Красный Октябрь»

К удивлению первых покупателей торта, его начинка разительно отличалась от конфетной. Дело в том, что для конфет использовали желейный вариант, а для торта – молочный состав на основе агар-агара.

Но, как всегда, благие начинания скоро были разрушены прозой жизни. Агар-агар в СССР был дорогим и редким продуктом, поэтому ГОСТ разрешал заменить его на банальный крахмал. Позднее еще и яйца в рецепте заменили меланжем. Комментарии излишни.

Масло «Бутербродное»

В СССР маргарин был большой редкостью, так как продукт с этим названием производился по ГОСТ 240–57. Его изготавливали из адской смеси растительных и животных жиров, в том числе свиного и даже китового жира. В свободной продаже такой маргарин почти не встречался, так как его основным потребителем были предприятия пищевой отрасли.

Но это не значит, что советские граждане были лишены этого важного компонента для выпечки. На полках магазинов лежал благородный собрат маргарина – масло «Бутербродное». Это был тот же маргарин, только с еще более сомнительным составом, чем промышленный. В этом эрзац-масле растительные жиры бессовестно заменяли на минеральные.

Нет, мы не ошиблись и многие люди старшего поколения помнят, что иногда, попав на горячую сковороду, «Бутербродное» громко хлопало и исчезало, оставив после себя на металле жирное пятно, а в воздухе неприятный запах горелых нефтепродуктов.

Пирожное «Картошка»

Для многих жителей СССР пирожное с простым названием «Картошка» было любимым десертом. Существовал и более «продвинутый» вариант лакомства – торт «Полено». Если вы откроете кулинарную книгу и найдете домашний рецепт этих блюд, то увидите, что основной их компонент – бисквит, а наполнитель – сливки или сгущенное молоко.

Конечно, в СССР никто и не думал выпекать для «Картошки» и «Полена» бисквиты. Сборник «Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты», издававшийся для работников пищевой отрасли сухо констатировал, что в основе этих пирожных и тортов лежат обрезки от других пирожных и тортов!

Их находчиво назвали «возвратными отходами». Отвратительно, не так ли? Что уж там говорить про сгущенное молоко, сливки или хотя бы сливочное масло – все прослойки выполнялись из того самого маргарина, который нельзя было купить в обычном гастрономе.