Ровно три года назад, 25 марта 2018 года, произошел пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В ходе жутких событий погибли 60 человек, большинство — дети, оказавшиеся запертыми в кинотеатре.

Так, в 15:59 в детском активити-парке внезапно загорелась яма с поролоновыми кубиками. Весь четвертый моментально заполнился едким дымом, а люди в панике ринулись на лестницу к центральному входу. Началась давка.

В кинотеатре торгового центра в это время шло три сеанса, но система оповещения о возгорании не сработала, а контролеры просто забегали в залы с криками "Пожар". Некоторым удалось выбежать из кинотеатра, а остальные забаррикадировались в зале, где шел мультфильм "Шерлок Гномс". Конечно, большую часть зрителей составляли дети. В результате трагедии погибло 37 детей.

Почему так случилось

Большинство СМИ после трагедии тиражировали версию о том, что трагедия произошла из-за "халатности". Эксперты считали, что светильник рядом с паролоновыми кубиками начал плавиться и уже от этого вспыхнули они. Сотрудники ТЦ позже рассказывали, что лампа постоянно барахлила, а крыша протекала, и на нее могла попасть вода.

По одной из версий, лампы в торговом центре были очень некачественными и дешевыми, и сильно перегревались даже в обычном режиме работы.

Кроме того, один из сотрудников детского активити-парка рассказывал, что видел как ребенок поднял вверх загоревшийся фиолетовый кубик, и поэтому ходили слухи, что причиной трагедии могла быть и детская шалость.

Однако сейчас озвучиваются новые версии. Бывший губернатор региона Аман Тулеев заявил в Instagram, что причиной пожара мог стать поджог.

«По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал он.

Ранее об этой причине говорила управляющая ТЦ Надежда Судденок

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — объясняла она в суде.