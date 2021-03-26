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Тигр потерпел фиаско во время охоты на обезьяну и попал на видео

Даня Виттиг
2 часа назад
Тигр залез на дерево в попытке поймать обезьяну и потерпел фиаско. Видео в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.
На записи обезьяна, которая сидит на верхушке дерева. К ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься на потенциальную добычу, обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр падает на землю.
Пользователей развеселила находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру.
«Бедные животные. Оба борются за выживание», — написал один из них. «Тигр после падения будто говорит: "Ничего не произошло, брат, я просто отдыхаю"», — отметил другой.
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