Американец описал шок от российского продуктового

Американец, живущий в России, описал шок от первого посещения магазина. Больше всего мужчину удивило равнодушие продавщицы. Его слова передает Пятый канал.

«В помещении не было ни души — 10-11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками».

Он удивился, так как в США зарплата продавцов зависит от количества обслуженных клиентов или от суммы совершенных ими покупок, поэтому работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми.

«В России другой подход: "Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать". Поначалу это шокировало», — добавил Максвелл.

Мужчина также отметил, что россияне более легкомысленно относятся к деньгам. Он уверен, что это происходит из-за нестабильного курса рубля.