Какое слово на войне безошибочно выдавало немецкого шпиона

Шпионов люди научились выявлять очень давно, делали это с помощью приема, который носит название шибболет. О том, что это такое, и как он помогал русским солдатам во время Второй мировой войны определить, что перед ними немецкий шпион, читайте в материале “Рамблера”.

Шибболет — в переносном значении обозначает речевую особенность, которая характерна для определенной группы людей. Человека просят сказать какое-то слово или выражение и по тому, как он его произносит, становится понятно, является ли незнакомец носителем языка или он для него не родной.