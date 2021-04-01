Какое слово на войне безошибочно выдавало немецкого шпиона

Шпионов люди научились выявлять очень давно, делали это с помощью приема, который носит название шибболет. О том, что это такое, и как он помогал русским солдатам во время Второй мировой войны определить, что перед ними немецкий шпион, читайте в материале “Рамблера”.
Шибболет — в переносном значении обозначает речевую особенность, которая характерна для определенной группы людей. Человека просят сказать какое-то слово или выражение и по тому, как он его произносит, становится понятно, является ли незнакомец носителем языка или он для него не родной.
Этим приемом успешно пользовались русские солдаты во время Второй мировой войны. Немцев вычисляли по простому слову “дорога”, которое русскому человеку произнести не составляло труда, а вот у чужаков выговорить его правильно не получалось. Немцы произносили слово как “тарока”, моментально выдавая себя. Прокалывались на этом простом слове даже подготовленные немецкие разведчики.