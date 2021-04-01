Огромный осьминог подкрался к мужчине и вцепился ему в шею

Мужчина заметил осьминога, когда гулял с двухлетней дочерью по побережью залива Географе. Он заснял моллюска на видео и ушел. Спустя 20 минут Ланс пошел купаться в заливе с маской и трубкой и увидел того же осьминога, лежащего на горе ракушек. Затем он почувствовал, как что-то ударило его по руке, после чего ощутил жжение в области шеи.