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Огромный осьминог подкрался к мужчине и вцепился ему в шею

Мария Грибова
2 часа назад
В прибрежном городе Дансборо, Австралия, к бывшему спасателю Лансу Карлсону подкрался огромный осьминог и вцепился в его шею. Видео моллюска опубликовало издание Daily Mail.
Мужчина заметил осьминога, когда гулял с двухлетней дочерью по побережью залива Географе. Он заснял моллюска на видео и ушел. Спустя 20 минут Ланс пошел купаться в заливе с маской и трубкой и увидел того же осьминога, лежащего на горе ракушек. Затем он почувствовал, как что-то ударило его по руке, после чего ощутил жжение в области шеи.
Мужчина поспешил выйти на берег. Оказавшись на суше, он увидел покраснения на своей коже, и тут же попросил супругу обработать оставленные осьминогом ожоги.
Истории,Видео,ЮНЕСКО,
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