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Где казнят мужчин, не способных удовлетворить женщин

Мира Маркина
3 часа назад
В то время, как одни мужчины мечтают о многоженстве и о внимании прекрасного пола, для других это внимание может обернуться трагедией.
Так, в Центральной Африке мужчину, который не в силах удовлетворить всех своих любовниц, ждет суровое наказание. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
В племени шиллуков существует необычная традиция, связанная с выбором вождя. Одним из главных бонусов главаря является то, что он становится мужем одновременно для десятков самых красивых девушек племени. Вот только вождей отнюдь не радует этот факт.
Как только женщины начинают жаловаться, что вождь не удовлетворяет их в постели, главаря казнят как неспособного наделять скот и земли шиллуков своим плодородием. Что интересно, количество жен не имеет значения - их может быть как пять, так и 50.
Истории,
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