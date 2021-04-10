Где казнят мужчин, не способных удовлетворить женщин

В то время, как одни мужчины мечтают о многоженстве и о внимании прекрасного пола, для других это внимание может обернуться трагедией.

Так, в Центральной Африке мужчину, который не в силах удовлетворить всех своих любовниц, ждет суровое наказание. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

В племени шиллуков существует необычная традиция, связанная с выбором вождя. Одним из главных бонусов главаря является то, что он становится мужем одновременно для десятков самых красивых девушек племени. Вот только вождей отнюдь не радует этот факт.