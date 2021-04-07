«Сотрудница банка» рассказала о схемах обмана

Аферистка, которая представилась сотрудницей крупного банка, рассказала журналистам о схемах обмана и своем заработке. Ее слова публикует «Фонтанка.ру».

Девушка призналась, что звонит из другой страны и работает в комфортном офисе с графиком пять через два. Ее доход нестабилен, однако можно заработать семь тысяч долларов в неделю, а можно и 200 тысяч.

По ее словам, лишь пять процентов абонентов ведутся на обман. И поделилась, что сложнее всего работать с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, так как они легко распознают обман.

Далее она объяснила схему своей работы:

«Захожу в ДомКлик, указываю левые данные, у меня стоит "Иванов Иван Иванович, 01.01.1998", левую электронную почту, левый город и картинка с ромашками. Вставляю ваш номер телефона, нажимаю "Отправить", и вам сейчас придет СМС с номера 900».

Мошенники также часто предлагают людям закрыть счет в официальном отделении банка, где их якобы обманывают и раздают данные:

«Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет».

Что касается номеров, то они попадают к аферистам из баз турфирм, служб доставки. В основном в их распоряжении имя, фамилия, отчество гражданина и город, в котором оформлялась карта.

Некоторое время назад девушка работала официанткой, но потом у нее стало не хватать денег и она стала обманывать людей. За два месяца работы, по ее словам, она уже накопила на полквартиры.