Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Почта

Нелепые комментарии мужа во время родов жены прославили пару

Lenta.ru
1 час назад
Американка Джессика Перес (Jessica Perez) опубликовала юмористический ролик, где под мотивационную музыку показала нелепые комментарии мужа Кента (Kent), которые тот произносил во время ее родов. Видео быстро прославило пару и набрало вирусную популярность в Instagram, однако в настоящий момент оно по каким-то причинам недоступно.
В начале ролика можно увидеть цитату Кента о том, что у его супруги «по крайней мере удобная кровать», в то время как ему приходится ютиться на крошечной кушетке.
«Вы почти закончили? Кафетерий скоро закрывается, а сегодня вечером у них подают тако»,
— говорил мужчина, пока у его жены были схватки. Во время родов Кент также отмечал, что у него сильно болела спина. «Мотивационный» ролик заканчивается его фразой:
«Я ни за что не посмотрю туда. Пути назад уже не будет».
За несколько дней видео набрало более 3,5 миллиона просмотров. Зрители посмеялись над цитатами Кента, а некоторые даже согласились с его словами. Например, одна рожавшая женщина отметила, что кушетки в роддомах действительно очень неудобные, поэтому ее мужу даже пришлось обратиться к мануальному терапевту.
Другие матери вспомнили нелепые цитаты их мужей. Один из них сравнил роды жены с отпуском, ведь женщина «просто лежит, и ей приносят еду».
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители