Голландец рассказал, что его удивило при аренде квартиры в России

Голландец Махил переехал в Россию и завел блог в Сети. Мужчина обратил внимание на особенности российского рынка аренды жилья. Он рассказал, что здесь квартиру арендовать удобнее, чем в Нидерландах.

"Меня удивило, что квартиры для аренды в России уже готовые для жилья: все есть, не нужно делать ремонт. В Нидерландах по-другому. Моя сестра арендовала квартиру и не могла переехать, потому что надо было сделать ремонт сначала: положить ламинат, перекрасить стены, купить светильники, мебель", — объяснил Махил.

Кроме того, в РФ не надо закупать всю посуду и мебель в квартиру, потому как все это предоставляет арендодатель.

"Когда я арендовал квартиру в родной стране, я покупал всю посуду (примерно на 50 евро). На мебель я потратил примерно 500 евро. И на ремонт (ламинат, краска) еще примерно 500 евро. Переезд получился дороговатый", — рассказал он.

Он также заметил, что в России, по сравнению с Нидерландами, низкая стоимость на аренду жилья.

"В Нидерландах, если у тебя нет возможности арендовать социальные квартиры, то часто очень дорого получается. Аренда небольшой квартиры будет стоит от 700 евро. А в России за эти деньги можно найти очень хорошую большую квартиру, а если не в Москве, то целый дом", — отметил голландец.

При этом в его родной стране огромные очереди на аренду социального жилья.