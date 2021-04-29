Красная Армия или Квантунская: кто был сильнее в 1941 году

Квантунская армия остается самым малоизученным стратегическим объединением войск Второй Мировой. В советских источниках можно найти лишь самые общие цифры, такая же ситуация наблюдается и на англоязычных ресурсах. Хотя в вышедшей в 1983 году книге известного историка Дэвида Гланца «Августовский шторм» (David M. Glantz. August storm: the Soviet strategic offensive in Manchuria), содержится много интересных и редких данных.

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Структура

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О структуре Квантунской армии написано лишь в общих чертах, из-за чего сложно понять, что это такое в привычных нам аналогах. Упоминается, что в 41-м году армия состояла из нескольких полевых армий, а в 45-м и из нескольких фронтов. Но то, что у японцев называлась армией, состояло из 2-3 дивизий, и по силе не всегда даже равнялось армейскому корпусу европейских стран. Поэтому можно приравнять Квантунскую армию к фронту РККА.

Дивизии

Японские пехотные дивизии были существенно слабее советских. В чем легко убедиться по американским справочникам Handbook on Japanese Military Forces за 1942-й и 1944-й годы. Хотя в японской дивизии было девять пехотных батальонов, противотанковых средств было значительно меньше (всего 12 37-47-мм противотанковых пушек), не было штатных средств ПВО, не было минометов калибром выше 50 мм.В японской пехотной дивизии по штату мог быть 81 танк, но в Маньчжурии таких дивизий было только две. Напротив, во всех советских стрелковых дивизиях на Дальнем Востоке в 41-м году имелись танковые батальоны.

Подготовка

Согласно данным японского Генштаба на лето 1945 года, из трех десятков соединений, боеготовность (укомплектованность людьми и вооружением, а также боевая подготовка) для четырех составляла 60-80%, у семи 20-35%, в остальных не превышала 15%. Все подготовленные кадры отправлялись на Тихоокеанский ТВД, а личный состав Квантунской армии был представлен молодыми или ограниченно годными по возрасту и здоровью призывниками. Соединения и части не имели опыта, более половины из них были сформированы в 1945 году.

1941-й год

В советских источниках указывалось, что в 41-м году Квантунская армия сосредоточила на наших границах до полутора миллионов человек, имея над Красной Армией двойное преимущество. Согласно боевому расписанию, в составе 4-х полевых армий Квантунской армии было 14 пехотных дивизий, 2 танковых группы (примерно равны бригаде), 1 кавалерийская бригада, 2 танковых полка, 1 авиадивизия, 2 авиабригады и 2 отдельных авиаполка. Всего 763 000 человек, 14852 орудия и миномёта (включая 10163 50-мм миномета), 863 танка, 1162 боевых самолета.В составе Забайкальского округа и Дальневосточного фронта имелось 26 дивизий (включая 3 танковые, 2 моторизованные и 1 кавалерийскую).

Танки 41-го

Летом 1941 года в Квантунской армии имелось 863 танка, в том числе 192 безнадежно устаревших для того времени танка Тип 89 I-Go, 384 средних танка Тип 97 Chi-Ha и 287 легких танков Тип 95 Ha-Go. В составе Забайкальского округа и Дальневосточного фронта имелось 5697 танков, не считая 427 танкеток.

Самолёты 41-го

Летом 1941 года в Квантунской армии имелось 1162 самолёта, включая 409 истребителей Ki-27 и Ki-36; 423 бомбардировщика Ki-21, Ki-30 и Ki-32; 27 штурмовиков Ki-51; 193 разведчика. В составе Забайкальского округа и Дальневосточного фронта имелось 2990 боевых самолетов, включая 1006 бомбардировщиков, 1909 истребителей, 75 разведчиков.

1945-й год

В различных источниках указывается, что летом 45-го года Квантунская армия насчитывала 7 полевых и 2 воздушные армии, а также армии марионеточных государств. Численность личного состава колебалась от 1.3 до 1.5 миллиона человек. Вооружение: 1625 орудий, 1155 танков, 1800-1990 самолётов.Согласно боевому расписанию в Квантунской армии имелось 2 фронта, 6 полевых и 1 воздушная армии, 23 пехотные дивизии, 2 танковых и 11 смешанных бригад. Численность личного состава около 300 000 человек. Упоминаемые 13 дивизий и 14 бригад армий Маньчжоу-Го, Мэнцзяна и Суйюаньской, обычно были меньше батальона, половина вообще существовала лишь на бумаге, и реальной боевой силы не представляла.РККА на Дальнем Востоке имела 1 танковый и 3 механизированных корпуса, 66 дивизий (включая 2 танковых и 2 кавалерийских), 31 отдельную бригаду (включая 25 танковых), всего, 1 577 725 человек, 27 086 орудий и миномётов, 1 171 реактивную установку, 5 556 танков и САУ, 3 720 самолётов.

Танки 45-го

В Квантунской армии летом 45-го числилось четыре танковых полка, в каждом полагалось иметь 80-90 танков Тип 95 Ha-Go. Общее число танков составляло до 400 единиц.В 6-й танковой армии РККА было 1019 танков и САУ. Один корпус был полностью вооружен танками М4с (американские М4А2 “Sherman”), остальные корпуса имели Т-34-85.

Самолёты 45-го