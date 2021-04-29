Белый медведь подкрался к российскому рыбаку и ограбил его

В Якутии в районе села Развилка Томпонского района белый медведь подкрался к местному жителю, ловившему рыбу на реке Восточная Хандыга. Мужчина успел снять на телефон, как хищник перевернул ящик с рыбацкими принадлежностями в поисках еды, сообщает «Сахамедиа».

На видео рыбак жалуется, что медведь «зацепил одну удочку, куда-то с ней ушел и опять пришел». По словам местного жителя, прогнать хищника с помощью автомобильного сигнала не получилось, так как он «вообще не боится». Подойти ближе тоже не удалось, потому что медведь сразу начинал «кидаться».