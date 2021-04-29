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Белый медведь подкрался к российскому рыбаку и ограбил его

Lenta.ru
1 час назад
В Якутии в районе села Развилка Томпонского района белый медведь подкрался к местному жителю, ловившему рыбу на реке Восточная Хандыга. Мужчина успел снять на телефон, как хищник перевернул ящик с рыбацкими принадлежностями в поисках еды, сообщает «Сахамедиа».
На видео рыбак жалуется, что медведь «зацепил одну удочку, куда-то с ней ушел и опять пришел». По словам местного жителя, прогнать хищника с помощью автомобильного сигнала не получилось, так как он «вообще не боится». Подойти ближе тоже не удалось, потому что медведь сразу начинал «кидаться».
Уточняется, что белый медведь был замечен на территории Томпонского района уже во второй раз. Специалисты Государственной инспекции экологического надзора обещают провести мониторинг.
В марте сообщалось, что белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке Диксон Красноярского края и попал на видео. Его заметили у здания администрации поселка. Обратить животное в бегство полицейским удалось только с помощью выстрелов в воздух. Во время операции ни хищник, ни жители не пострадали.
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