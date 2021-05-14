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Женщина выиграла два миллиарда, но уничтожила лотерейный билет

Александра Нечаева
1 час назад
Американка выиграла в лотерею 26 миллионов долларов, но не смогла получить выигрыш, сообщает сайт KTLA. Розыгрыш состоялся 14 ноября 2020 года.
Женщина уничтожила лотерейный билет на два миллиарда
Фото: DepositphotosDepositphotos
Выигрышный лотерейный билет был куплен женщиной на одной из заправок в Калифорнии. Она положила его в карман, а позже, забыв про билет, бросила вещи в стиральную машину. В результате ключ к богатству был серьезно поврежден.
На видео с камеры заправки отчетливо видно, как женщина покупала выигрышный билет, но по правилам лотереи, этой записи недостаточно, чтобы иметь возможность получить выигрыш. Необходимо предъявить сам билет, либо фотографию или копию его обеих сторон.
Женщине советовали обратиться к репортерам различных изданий, но она отказалась, пожелав сохранить анонимность.
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