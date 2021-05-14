Женщина уничтожила лотерейный билет на два миллиарда

Американка выиграла в лотерею 26 миллионов долларов, но не смогла получить выигрыш, сообщает сайт KTLA. Розыгрыш состоялся 14 ноября 2020 года.

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Выигрышный лотерейный билет был куплен женщиной на одной из заправок в Калифорнии. Она положила его в карман, а позже, забыв про билет, бросила вещи в стиральную машину. В результате ключ к богатству был серьезно поврежден.

На видео с камеры заправки отчетливо видно, как женщина покупала выигрышный билет, но по правилам лотереи, этой записи недостаточно, чтобы иметь возможность получить выигрыш. Необходимо предъявить сам билет, либо фотографию или копию его обеих сторон.