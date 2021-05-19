Джинсы с оптической иллюзией поразили пользователей Сети

Нестандартный дизайн джинсов южнокорейского бренда Leje поразил пользователей Сети.
Фото: @leje.official@leje.official
Брюки Slash Jeans выглядят так, как будто их порезали на куски, а после сшили в зигзагообразной форме. Некоторые модели разрезаны только на уровне колена, а другие – по всей поверхности джинс. Стоимость такой пары составляет 375 долларов (27 600 рублей).
Пользователь Twitter с никнеймом @_gastt опубликовал на своей странице фото двух моделей описанных джинсов. Его пост быстро набрал популярность и собрал больше 30 тысячи лайков. Юзеры принялись обсуждать вещи бренда в комментариях.
Одни сочли дизайн Slash Jeans неудобным и сказали, что он "пугает". Другие же оценили дизайнерское решение, назвав его "крутым".