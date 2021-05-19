Джинсы с оптической иллюзией поразили пользователей Сети

Брюки Slash Jeans выглядят так, как будто их порезали на куски, а после сшили в зигзагообразной форме. Некоторые модели разрезаны только на уровне колена, а другие – по всей поверхности джинс. Стоимость такой пары составляет 375 долларов (27 600 рублей).