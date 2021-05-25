Миллионеры блокадного Ленинграда: как наживались на горе

О подвиге жителей блокадного Ленинграда хорошо известно всем и его никогда не забудут. Менее известна деятельность персон, которые наживались на смертях своих сограждан, делая в голодающем городе целые состояния. Об этих мерзавцах, покрывших себя несмываемым позором, тоже забывать не стоит.

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В самый тяжелый период блокады жителям Ленинграда выдавали в сутки всего 125 грамм хлеба. И это был далеко не тот хлеб, к которому мы привыкли – в блокадный добавляли жмых, целлюлозу, отруби, соду, причем этих компонентов иногда бывало больше, чем настоящей муки. Несмотря на это, хлеб ценился дороже золота, ведь это была жизнь – продуктов в окруженном врагом городе было катастрофически мало.

Виртуозы натурального обмена

С первых дней блокады в Ленинграде выстроились очереди в военкоматы – из желающих отправиться на фронт, и в продуктовые магазины, из граждан, стремящихся сделать запасы продовольствия и других товаров первой необходимости. С полок сметали абсолютно все, но кто-то делал запасы, чтобы выжить, а кто-то для того, чтобы сделать на дефиците легкие деньги.

Очень скоро магазины опустели и их витрины были заколочены. После этого в блокадном городе перестал ходить общественный транспорт, работать уличное освещение, а потом и вовсе пропало электричество. Одновременно с этим как грибы после дождя начали появляться точки, где людям предлагали обменять ценные вещи на продукты.

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Дельцы, в руках которых оказались сосредоточены внушительные запасы еды, обменивали стакан риса, булку хлеба или небольшой мешочек муки на золотые украшения, меховые шубы и картины известных художников. Иногда продавали и за деньги, по астрономическим ценам, но такие сделки были не очень популярны, так как потратить наличные в блокадном городе было негде.

В руках предприимчивых торгашей оказались сосредоточены большие материальные ценности. Их новые владельцы не слишком надеялись на то, что город освободят и он снова станет советским. Их больше устраивал вариант сдачи Ленинграда немецким оккупантам. При захвате города нацистами все эти золотые браслеты и цепочки, пейзажи и скульптуры, манто и граммофоны приобретут настоящий смысл и позволят жить припеваючи.

Правоохранительные органы , несмотря на серьезную загруженность, не забывали про этих дельцов и как могли с ними боролись. В результате рейдов обнаруживались десятки точек, где производился обмен вещей на продукты и выявлялись квартиры, набитые до потолка ценным имуществом.

Махинации с карточками и продуктами

С началом блокады в городе на Неве ввели карточную систему распределения продуктов. В типографиях, печатавших карточки, работали в основном порядочные и проверенные люди, но, увы, были и исключения. Два нечистых на руку ленинградца – Зенкевич и Заломаев, нашли выход на уборщицу предприятия, печатавшего продуктовые карточки. Эта женщина в обмен на продукты передавала преступникам обрезки бумаги и литеры, а те изготовляли на дому фальшивки.

По фальшивым карточкам злоумышленники получали хлеб и другие продукты, которые затем обменивали на ценности у голодающих горожан. В преступную схему были вовлечены 14 человек, которые жили в блокадном городе припеваючи. Подпольная типография просуществовала три месяца, но в итоге Зенкевич с Заломаевым попались и после короткого суда были расстреляны, а их подельники получили большие тюремные сроки.

Были и более сложные схемы обогащения на чужом горе. Хорошо известно дело некоего Каждана, работавшего в одной из ленинградских организаций снабженцем. По долгу службы этот человек часто выезжал в Среднюю Азию, где получал продукты и доставлял их к месту переправки в Ленинград в отдельном товарном вагоне.

В Ташкенте Каждан познакомился с другим снабженцем, по фамилии Бурлака, который занимался поставками риса и сухофруктов из Афганистана. В каждой партии продуктов, пересекавшей границу СССР, были несколько неучтенных мешков, адресованных Бурлаке. Воспользовавшись возможностями Каждана, махинаторы наладили переправку мешков с рисом в голодающий город.

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В Ленинграде афганский рис реализовывали через несколько точек, самой крупной из которых было фотоателье Якова Финкеля, расположенное в центре города. Получая сверхприбыли, негодяи совсем потеряли бдительность. Необычное оживление, царящее у фотоателье, привлекло внимание органов и деятельностью Финкеля заинтересовались. Появление в Ленинграде необычного белого риса было замечено давно и правоохранители как раз искали его продавцов.

Обыск в фотомастерской и на дому у Финкеля и Каждана дал неожиданные результаты – были обнаружены золото и антиквариат на сотни тысяч рублей, а также большие суммы денег. Добрались и до предприимчивого азиатского поставщика Бурлаки, который успел стать подпольным миллионером. Всех членов преступной группы расстреляли сразу же после вынесения приговора.

Размах деятельности негодяев, паразитирующих на теле голодного Ленинграда, впечатляет. За годы блокады правоохранители изъяли 24 миллиона рублей наличными, на 37 миллионов рублей золотых изделий, слитков и часов, а также бесчисленное множество произведений искусства, старинных книг и других предметов, представляющих культурную и историческую ценность.