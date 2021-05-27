Оборона дома Павлова: о чём молчали в СССР

Сражение за дом Павлова - одна из самых ярких страниц не только в истории обороны Сталинграда, но и всей Великой Отечественной войны. Горстка бойцов отразила яростные атаки немецкой армии, не дав гитлеровцам выйти к Волге. До сих пор в этом эпизоде есть вопросы, на которые исследователи пока не могут дать точные ответы.

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Кто руководил обороной?

В конце сентября 1942 года группа бойцов 13-й гвардейской дивизии во главе с сержантом Яковом Павловым захватила четырехэтажный дом на площади 9-го января. Через несколько дней туда прибыло подкрепление - пулеметный взвод под командованием старшего лейтенанта Ивана Афанасьева. Защитники дома отражали натиск врага 58 дней и ночей и ушли оттуда лишь с началом контрнаступления Красной армии.

Есть мнение, что почти все эти дни обороной дома руководил не Павлов, а Афанасьев. Первый возглавлял оборону несколько первых дней до того момента, пока в дом в качестве подкрепления не прибыло подразделение Афанасьева. После этого офицер как старший по званию взял командование на себя.

Это подтверждается военными сводками, письмами и воспоминаниями участников событий. К примеру, Камалжаном Турсуновым - до недавнего времени последним оставшимся в живых защитником дома. В одном из интервью он заявил, что руководил обороной вовсе не Павлов. Афанасьев же, в силу своей скромности, после войны сознательно отодвинул себя на задний план.

Сколько защитников?

Также до сих пор нет точного ответа на вопрос о том, сколько человек защищали дом-крепость. В разных источниках упоминается цифра от 24 до 31. Волгоградский журналист, поэт и публицист Юрий Беседин в своей книге «Осколок в сердце» говорил, что гарнизон в общей сложности насчитывал 29 человек.

Другие цифры приводил Иван Афанасьев. В своих воспоминаниях он утверждал, что всего за почти два месяца в сражении за дом приняли участие 24 красноармейца.

Впрочем, сам же лейтенант в своих мемуарах упоминает о неких двух трусах, которые хотели дезертировать, но были пойманы и расстреляны защитниками дома. Смалодушничавших бойцов Афанасьев в число защитников дома на площади 9 января не включил.

Кроме того, в числе защитников Афанасьев не упоминал тех, кто находился в доме не постоянно, а периодически там бывал в ходе битвы. Таковых было двое: снайпер Анатолий Чехов и санитарный инструктор Мария Ульянова , которая в случае необходимости также бралась за оружие.

«Потерянные» национальности?

Оборону дома держали люди многих национальностей - русские, украинцы, грузины, казахи и другие. В советской историографии закрепилась цифра девять национальностей. Однако сейчас она подвергается сомнению.

Современные исследователи утверждают, что дом Павлова защищали представители 11 наций. Помимо прочих, в доме были калмык Гаря Хохолов и абхаз Алексей Сугба. Считается, что советская цензура вырезала имена этих бойцов из списка защитников дома. Хохолов впал в немилость как представитель депортированного калмыцкого народа. А Сукба, по некоторым сведениям, уже после Сталинграда попал в плен и перешел на сторону власовцев.

Почему героем стал Павлов?

Яков Павлов за оборону названного его именем дома был удостоен звания Герой Советского Союза. Почему именно Павлов, а не Яков Афанасьев, который, как утверждают многие, был реальным руководителем обороны?