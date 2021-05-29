Почему комары кусают некоторых людей больше других

Наверняка вы задавались вопросом, почему одни на пикнике отбиваются от комаров, а другие отделываются всего парой укусов. "Рамблер" расскажет, какие люди привлекают этих насекомых.

Ни для кого не секрет, что кусаются лишь самки. Им нужна кровь для того, чтобы вывести потомство, для питания яиц. Поэтому они очень избирательны при выборе крови. Самцы же питаются исключительно растительной пищей.

Так, если самке понравится ваш запах, то скорее всего насекомое от вас не отстанет. Комары точно знают, как "звучит" идеальный для них аромат, они могут почувствовать его за 30 метров.

Выяснилось, что молочная кислота является очень привлекательной для большинства видов комаров. А определенные продукты (сыр, соя, йогурт или маринованные овощи) вместе с физической активностью приводят к образованию большего количества молочной кислоты на поверхности кожи.

Помимо этого, ряд проведенных исследований показали, что комары предпочитают людей с I группой крови в два раза чаще, чем со II.