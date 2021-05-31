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Бывший кремлевский повар раскрыл предпочтения Путина и Медведева в еде

Lenta.ruиещё 6
4 часа назад
Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, раскрыл предпочтения в еде президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Paris Match.
Бывший повар раскрыл предпочтения Путина и Медведева в еде
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам Риго, Путин имеет пристрастие к мясу, в то время как Медведев больше предпочитает рыбу под кисло-сладким соусом. Бывший кремлевский повар добавил, что армейские врачи проверяют все доставленные продукты в специальной лаборатории перед тем, как те попадают на кухню.
«Мне нужно было ждать их (врачей — прим. "Ленты.ру") отмашки, чтобы накрыть стол для президента под взглядами врача и военного», — вспомнил Риго.
Француз также рассказал, что устраивал банкеты на две тысячи человек. Во время пиршеств он подметил несколько интересных фактов о россиянах: привычку начинать трапезу с приема водки и уважительно относиться к еде.
Истории,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Lenta.ru,
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