«Шпионка или женщина в бегах?»: тайна убитой в Исдален

В 1970 году в долине Исдален в Норвегии случайные прохожие нашли обгоревшее тело женщины. То, что поначалу выглядело как несчастный случай, начало обрастать новыми загадочными подробностями. Загадка знаменитой «исдаленской женщины» будоражит умы журналистов со всего света по сей день.

Обгоревший труп

29 ноября 1970 года профессор вуза и две его дочери отдыхали на природе в долине Исдален вблизи горы Ульрикен. Это было «нехорошее место», его даже называли «долиной смерти», так как во времена Средневековья люди кончали здесь свою жизнь, а в последнее время и туристы, бывало, срывались со скал. К сожалению, прогулку омрачила жуткая находка — одна из дочерей профессора нашла обгоревшее тело женщины. Семья поспешила в полицейский участок.

Сотрудникам полиции пришлось карабкаться по склону, чтобы добраться до места. Это сразу отметало теорию, что дама случайно рухнула со склона в костер — слишком далеко от тропы, туда не забредешь ненароком.

Тело было сильно обожжено спереди, так что лица уже не различить, зато спина оставалась нетронутой.

Недалеко от трупа полиция нашла одежду, зонтик, резиновые сапоги, кольцо, серьги, часы, нейлоновые колготки, бутылку местного ликера и две полурасплавленные пластиковые бутылки со стертыми этикетками. При этом украшения были разложены в строгом порядке, как будто они были нужны для какого-то ритуала.

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На одежде погибшей были срезаны все ярлычки, что роднило эту историю со случаем «Тамам Шуд».

Коронеры установили, что возраст женщины между 25 и 40 годами, она брюнетка, во время смерти волосы были забраны в хвост и закреплены голубой лентой, она была невысокой, всего 164 сантиметра, с круглым лицом и карими глазами. Вот и все, что о ней было известно.

Два чемодана

Полиция отправила запрос в участки по всей Норвегии, но все без толку — никто не заявлял о пропаже матери, сестры, жены, коллеги или подруги. Зато позвонили из камеры хранения вокзала в Бергене. Служащие сообщили о двух чемоданах, оставленных неделю назад, которые так никто и не забрал. Отпечатки пальцев на чемодане совпадали с отпечатками погибшей женщины.

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Казалось, что это разгадка. В чемоданах лежали одежда, несколько париков, немецкие и норвежские деньги, расчески, косметика, чайные ложечки и тюбик крема от экземы. Но бирки с одежды были срезаны, а этикетка с именем доктора на лекарстве стерта.

Кроме того, в чемоданах нашли записные книжки с шифром. Они еще сыграют свою роль позже.

И все же кое-какая зацепка была найдена. Это был пакет из-под сапог из магазина Оскара Рортведта из города Ставангер. Удача! Когда полиция отправилась туда, сын владельца Рольф Рортведт вспомнил странную покупательницу. Он сказал, что она была хорошо одета, выглядела очень элегантно. Говорила по английски с акцентом, а лицо ее было спокойным и умиротворенным.

Рольф сказал, что дама долго осматривалась и выбирала обувь дольше обычных покупателей. Зато сапоги, что продавались в этом обувном, совпали с теми, что были найдены рядом с телом в долине.

Правда, от женщины странно и резко пахло — чем-то вроде чеснока. Странный аромат от такой элегантной особы.

Уже что-то. Полиция прочесала окрестности и вышла на след — в отеле недалеко от магазина под описание попала одна из постоялиц отеля — Фенелла Лорк. Правда, похоже, это не было ее настоящее имя.

Женщина с шестью именами

Оказывается, что Фенелла останавливалась в отелях по всей Норвегии под разными именами. Это говорило о том, что, скорее всего, в ее распоряжении было несколько паспортов. Ее вспомнила официантка в одном из отелей.

«Мне запомнилось, что она была очень элегантна и уверена в себе, — рассказывала она позже ВВС. — Такая модная, я очень хотела походить на нее. Помню, она мне подмигнула. Наверное, я слишком долго на нее пялилась. Однажды я ее обслуживала, она ужинала рядом с двумя немецкими моряками, один из которых был офицером, но она с ними не заговаривала».

Помимо этого, полиция выяснила, что женщина почти все время просила заменить ей номер. В одном отеле она меняла комнату трижды.

Шпионка

Предположение, что женщина была шпионкой, которую убрали соперники, висело в воздухе. Во времена Холодной войны в Норвегии было немало шпионов, в том числе из России. Но никаких подтверждений этому, впрочем, не нашлось.

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Набросок восстановленного художником профиля, распространявшийся полицией

Расшифровали и код в записной книжке погибшей. Оказалось, она записывала в нее свои перемещения по Европе.

Аутопсия и закрытие дела

Вскрытие показало, что смерть несчастной должна была быть довольно болезненной. Женщина была здорова, но в ее легких нашли частички гари, а это значит, что она была жива, пока горела. Для поджога использовали бензин.

В желудке нашли следы большого количества снотворного. В медицинском постановлении говорилось, что женщина умерла от угарного газа и большой дозы снотворного. Дело зашло в тупик. Было установлено, что женщина покончила с собой, но в это почти никто не верил.

Ее похоронили в 1971 году, на чужой земле, в безымянной могиле. Женщина из Исдален «замолчала» на сорок шесть лет.

Новое открытие дела

29 ноября 2016 года, спустя 46 лет после обнаружения тела под Бергеном, журналисты NRK опубликовали портрет «женщины из Исдален», нарисованный по свидетельствам очевидцев. В архиве университетской больницы Бергена нашли ее челюсть, которую считали потерянной — говорили, ее выбросили из-за дурного запаха. Вооруженные новыми технологиями, сотрудники норвежского разведывательного управления взялись за дело.

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К расследованию подключились ученые из Норвегии, Австрии и Австралии.

19 мая 2017 года были опубликованы результаты исследования ДНК и зубной эмали погибшей — теперь ученые могут определить, какие продукты ел человек и какую воду пил. Специалисты установили, что погибшая была родом из Восточной Европы, но переехала в детстве во Францию или Германию.