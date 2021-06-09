Как советская «русалка» спасла блокадный Ленинград

Нина Соколова — простая советская женщина из многодетной семьи, навсегда вошедшая в историю, как автор и участник строительства «артерии жизни» для блокадного Ленинграда. Но это далеко не единственная ее заслуга. Какие еще подвиги совершила Соколова?

Фото: СОК.медиа СОК.медиа

Надежда и опора

Нина появилась на свет в декабре 1912 года. Все детство она провела в Череповце. С ранних лет Нине приходилось совмещать учебу в школе с поденной работой, на которую ее брала с собой мама. Ее родители нуждались в помощи, поскольку семья у них была многодетной. Главной их помощницей, надеждой и опорой была Нина как самый старший ребенок.

В 1931 году Соколова окончила школу в родном городе и переехала в Ленинград. Там она стала студенткой Института водного транспорта и начала осваивать гидротехнику. После 5-летнего обучения Нина получила диплом инженера-гидротехника. В 1936 году она попала в ряды экспедиции особого назначения, вместе с которой была отправлена на строительство порта в Сочи. Там Соколова руководила водолазами, которые занимались укладкой бетонной основы. К своим должностным обязанностям она относилась настолько ответственно, что даже сама стала погружаться под воду для оценки стадии строительства.

«Советская русалка»

В 1938 году Соколова впервые примерила водолазный костюм, который весил почти вдвое больше, чем она сама. В таком снаряжении бесстрашная девушка осуществила спуск под воду. Ее поступок жутко не понравился руководству. Соколова получила выговор, который вскоре был заменен на предложение пройти специализированные курсы повышения квалификации. Нина согласилась и на два месяца поехала в Ленинград. Там она ближе познакомилась с профессией водолаза.

По окончании курсов Соколова настолько удивила членов экзаменационной комиссии своими познаниями в водолазном деле, что ей решили выдать разрешение на подводные спуски глубиной до 10 метров. Так Нина стала первой в истории СССР женщиной, которая получила допуск к сугубо мужской профессии. Однако для выдачи официального документа ей потребовалось личное разрешение председателя Верховного совета М. И. Калинина. В 1939 году Соколова уже проходила воинскую службу в Баренцевом море. Имея звание инженера 3-го ранга, она руководила процессом возведения десантных платформ.

Военные подвиги

Когда началась Великая Отечественная война, Нина Васильевна уже была главным инженером одного из отрядов Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Подразделение Соколовой занималось ремонтом подводных коммуникаций, разрушенных в ходе немецких авианалетов, подъемом продуктов и зерна с затонувших барж, а также оружия и техники. Водолазам частенько приходилось работать прямо под артобстрелами и авианалетами врага. Многие из них были контужены. Но подопечные Соколовой не сдавались. Они опускались на дно вновь и вновь, чтобы поднять мешки с зерном и отправить их в осажденный Ленинград, где народ страдал от голода.

Отряд Соколовой принимал непосредственное участие в прокладке под водой телефонного кабеля, который позволил бы восстановить связь города с Генеральным штабом , и трассы для буксировки военной техники с артиллерийскими снарядами.

«Артерия жизни»

Когда в блокадном Ленинграде катастрофически стало не хватать топлива, именно Соколова предложила проложить по дну Ладожского озера бензопровод. Такая идея пришла Нине Васильевне во время работ, связанных с прокладкой телефонного кабеля. Она постаралась донести ее руководству, и уже весной 1942 года строительство трубопровода было запущено. Стартовало оно от Осиновецкого маяка , у которого располагался густой лесной массив. Это позволило спрятать от немцев технику, трубы и несколько сотен строителей. Местами трубы по дну озера водолазам приходилось прокладывать на 35-метровой глубине, что стоило невероятных усилий.

Слаженная работа всех подразделений позволила реализовать смелую идею Соколовой за 1,5 месяца. Трубопровод помог перегнать в Ленинград более 45 тыс. тонн горючего, благодаря которому город смог продержаться в блокаде. Одновременно с установкой труб Нина участвовала в прокладке электричества по дну к Волховской ГЭС . Во время этих работ она была серьезно ранена. Залечив раны, Соколова взялась за разминирование подводных мин. Она также участвовала в расчистке завалов.