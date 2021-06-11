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Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Мария Грибова
5 часов назад
Рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесен на 2022 год. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Даты были изменены по требованию Роспотребнадзора Московской области. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Следующее «Нашествие» пройдет в том же месте с 29 по 31 июля.
Истории,Роспотребнадзор,
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