Чем казацкая и украинская бани отличаются от русской

Банное наследие разных народов

Фото: Русская семерка Русская семерка

Самая древняя баня на землях современной Украины относится к трипольской культуре неолита. В этот период жилища-землянки стали сменять глинобитные постройки. Народ Триполья отличался развитой культурой омовения. Археологи находят специальные домики-бани, состоящие из нескольких помещений, предназначенных для проведения различных процедур: для парки, омовения тёплой и холодной водой, а также отдыха с чаем из целебных трав.

От скифов украинцам достались «банные юрты», которые описывал ещё Геродот. Делались они так: на каркас из жердей натягивался войлок, посередине помещался чан с водой, которую нагревали с помощью раскалённых камней. В юрте также находились раскалённые камни, на которые клали ароматические растения. Тело натирали распаренными листьями, а затем омывали водой. Геродот очень высоко отзывается о целебном и тонизирующем эффекте такой бани.

Во времена Древней Руси, когда центрами одного государства были и Киев, и Великий Новгород, банные традиции на всей территории были общими, но разнообразными.

От скандинавов пришла традиция мытья в чане с нагретой водой, поставленном на открытом воздухе. Воду грели камнями или разводили под чаном костёр. После отмокания можно было перейти в парной домик, где использовались хорошо знакомые нам лиственные веники. Эти банные веники даже были частью налога, собираемого с покорённых племён.

В Норвегии и сейчас так моются: на природе, например, с видом на живописный фьорд или речной поток, в огромном чане, в котором свободно помещаются 5-6 человек. Воду используют ту, которая есть под рукой: часто это солёная вода из океана.

Северные славяне любили париться в печи. Русские печи были такими огромными, что внутри, лёжа или сидя, могли расположиться два человека. Печь сначала протапливали, затем выгребали весь жар - угли и золу - стелили чистую солому и забирались внутрь. Уровень температуры устанавливался согласно желанию или выносливости. Заслонку можно было оставить открытой или закрыть для остроты ощущений. На горячие стены брызгали водой, лишний пар сразу уходил через дымоход. Стариков и больных, которым трудно было залезть в печь самостоятельно, задвигали на выскобленных деревянных панелях. Аналогичным образом мыли детей: их клали на деревянную хлебную лопату и подавали находящемуся внутри человеку. Видимо, поэтому в сказках о бабе-Яге появилась такая деталь, как запихивание детей в печь на лопате.

Были и любители купания в печи, и те, кто предпочитал бревенчатую баню. Бани-избушки бывали двух типов: одни топились по-чёрному, когда для выхода дыма открывали дверь, другие - по-белому, когда имелся дымоход.

Казацкие традиции мытья

После падения Киевской Руси степная зона Причерноморья четыре сотни лет была «диким полем»: селиться там было невозможно из-за постоянных набегов. Затем туда стали прибывать казаки и «вольные люди». Они начали обживать эти земли, хотя быт здесь был своеобразный: осёдло-кочевой. Мытье в таких условиях было совершенно необходимо, поэтому казаки практиковали походные бани, аналогичные скифским "войлочным".

Казаки были не народом, а общностью, члены которой объединялись на основе их воинственности и стремления к независимости. Поскольку среди казаков были потомки славян, тюрок, касогов, хазар, греков, их национальные обычаи неизбежно отразились на казачьем укладе. Дома у них строились не из брёвен, как на Руси. С лесом в степной зоне дело обстояло похуже, да и климат был теплее. Сооружались глиняные мазанки, иногда использовался саман или кирпич. Типовое казацкое хозяйство состояло из двух строений: велыкая хата и малая хата. В велыкой размещалась семья, в малой располагалась мыльня, кухня, столовая и мастерские.

Для мыльни отгораживался небольшой угол за печкой. Сама печь имела заслонки со стороны парилки и со стороны кухни. Пол делался с наклоном для слива воды в сторону наружной стены. В углу находилась большая бочка для холодной воды, которую лили на камни и которой обливались из деревянных вёдер - цебарок. При желании в бочке можно было окунуться целиком.

По стенам располагалось несколько лавок на разных уровнях. Использовались веники, причём их заготовка представляла собой целый ритуал. Срезать ветки для банных веников предпочитали в дни церковных праздников, читая при этом специальную молитву. А сушить их следовало только в тени.

Казаки были большими мастерами банных дел. Они обязательно проводили подобные процедуры до и после похода: баня помогала и собраться с силами, и отдохнуть. А специалисты-знахари у них при помощи распаривания лечили раны и травмы.

Как обстояли дела с баней на Западной Украине

Западная часть Украины по рельефу, природным ресурсам и традициям отличалась от восточной. Это были лесные увалы Карпат, а жили здесь довольно монолитные группы славян. Здания были бревенчатыми, а баня, как и на Руси, представляла собой отдельное строение. Топили по-чёрному: печь стояла посреди комнаты и дым выводился через дверь. Потолок и стены постепенно покрывались копотью и чернели, отсюда и название.

Когда западная часть Украины попала под власть Польши, там был введён налог на крышу: чем больше крыш в отдельном хозяйстве, тем больше налог. Вдобавок природные ресурсы, такие как лес и дрова, стали принадлежать панам. Народу ничего не оставалось, как в целях уменьшения налогового бремени и экономии дров отказываться от банной постройки. К тому же вводились польские правила жизни, а у поляков не было принято так часто мыться. Так, к примеру, русские распознали поляка в Лжедмитрии - обнаружив, что он не ходит в баню.