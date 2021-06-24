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Редкое явление на берегу Кипра попало на фото

Lenta.ru
4 часа назад
Необычное природное явление на берегу известного курортного города на Кипре попало на снимки и удивило отдыхающих. Об этом пишет Daily Mail.
Редкое явление на берегу Кипра попало на фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Туристы заметили на побережье около населенного пункта Лимассол «парящие» над морем круизные корабли. Среди наблюдавших за оптической иллюзией оказался фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) — именно он заснял редкое явление.
По словам автора снимков, он ехал на пляж два часа, чтобы искупаться в море и позагорать, а когда увидел, как толпа людей смотрит на горизонт, мужчина тут же побежал за камерой.
«Такие красивые миражи возникают из-за погодных условий, это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый воздух», — пояснил Майкл.
Уточняется, что эффект называется фата-моргана — это миражи, которые появляются, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности.
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