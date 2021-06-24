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Необычное природное явление на берегу Кипра попало на фото

Диана Товсепова
1 час назад
Необычное природное явление на берегу на Кипре попало на снимки и удивило туристов.
Странное явление на берегу Кипра попало на фото
Фото: @kitasweather@kitasweather
Так, около населенного пункта Лимассол туристы заметили на «парящие» над водной гладью круизные корабли. Фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) смог заснять редкое явление.
«Такие красивые миражи возникают из-за погодных условий, это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый воздух», — пояснил Майкл.
В Сети объяснили, что этот эффект называется фата-моргана. Такие миражи это появляются, когда из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы формируется несколько слоев воздуха различной плотности.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Таиланде попугал украл и съел бриллианты хозяйки.
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