Странное явление на берегу Кипра попало на фото

Необычное природное явление на берегу на Кипре попало на снимки и удивило туристов.

Фото: @kitasweather @kitasweather

Так, около населенного пункта Лимассол туристы заметили на «парящие» над водной гладью круизные корабли. Фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) смог заснять редкое явление.

«Такие красивые миражи возникают из-за погодных условий, это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый воздух», — пояснил Майкл.