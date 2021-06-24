Странное явление на берегу Кипра попало на фото

Необычное природное явление на берегу на Кипре попало на снимки и удивило туристов.
Фото: @kitasweather@kitasweather
Так, около населенного пункта Лимассол туристы заметили на «парящие» над водной гладью круизные корабли. Фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) смог заснять редкое явление.
«Такие красивые миражи возникают из-за погодных условий, это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый воздух», — пояснил Майкл.
В Сети объяснили, что этот эффект называется фата-моргана. Такие миражи это появляются, когда из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы формируется несколько слоев воздуха различной плотности.