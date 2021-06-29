Падение Тунгусского метеорита: какие тайны не разгаданы

Кроме Тунгусского, метеорит также назывался Хатангским, Туруханским и Филимоновским. После взрыва было произошло магнитное возмущение, которое длилось около 5 часов.

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По различным оценкам, тротиловый эквивалент тунгусского взрыва практически равен одной-двум бомбам, взорванным над Хиросимой.

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При всей феноменальности произошедшего, научная экспедиция под руководством Л. А.Кулика на место «падения метеорита» состоялась только через двадцать лет.

Метеоритная теория

Первая и самая загадочная версия просуществовала до 1958 года, когда было обнародовано опровержение. Согласно этой теории, тунгусское тело является огромным железным или каменным метеоритом.

Но и сейчас ее отголоски не дают покоя современникам. Даже в 1993 году группа американских ученых провела исследования, сделав вывод, что объект мог быть метеоритом, взорвавшимся на высоте около 8 км. Именно следы падения метеорита искали в эпицентре Леонид Алексеевич и команда ученых, хотя и смущало изначальное отсутствие кратера и поваленный веером от центра лес.

Ядерная теория

В 1965 году лауреаты Нобелевской премии, американские ученые К. Коуэнни и В. Либби развили идею коллеги Л. Лапаза об антивещественной природе тунгусского происшествия.

Они предположили, что в результате столкновения Земли и некой массы антивещества произошла аннигиляция и высвобождение ядерной энергии.

Уральский геофизик А. В. Золотов проанализировал движения болида, магнитограмму и характер взрыва, заявил, что к таким последствиям мог привести только «внутренний взрыв» собственной энергии. Несмотря на аргументы противников идеи, ядерная теория пока является лидирующей по количеству приверженцев среди специалистов в области тунгусской проблемы.

Ледяная комета

Одной из последних является гипотеза о ледяной комете, которую выдвинул ученый-физик Г. Быбин. Гипотеза возникла на основе дневников исследователя тунгусской проблемы, Леонида Кулика.

На месте «падения» последний нашел вещество в виде льда, прикрытое торфом, но не обратил на него особого внимания. Быбин же заявляет, что этот спрессованный лед, найденный 20 лет спустя на месте происшествия, не признак вечной мерзлоты, а прямое указание на ледяную комету.

По версии ученого, состоящая из воды и углерода ледяная комета просто разлетелась о Землю, соприкоснувшись с ней на скорости, как с раскаленной сковородой.

Виноват Тесла?

В начале XXI века появилась любопытная теория, указывающая на связь Николы Теслы с тунгусскими событиями. За несколько месяцев до происшествия Тесла утверждал, что мог бы осветить дорогу путешественнику Роберту Пири к Северному полюсу. Тогда же он запрашивал карты «наименее заселенных частей Сибири».

Якобы именно в этот день, 30 июня 1908 года, Никола Тесла проводил эксперимент с передачей энергии «по воздуху». Согласно теории, ученому удалось «раскачать» волну, наполненную импульсной энергией эфира, что повлекло за собой разряд невероятной мощности, сопоставимый с взрывом.

Другие теории

На настоящий момент существует несколько десятков разнообразных теорий, соответствующих различным критериям произошедшего. Многие из них фантастически и даже абсурдны.

Например, упоминаются дезинтеграция летающей тарелки или вылет из-под земли гравиоболида. А. Ольховатов, физик из Москвы, абсолютно убежден, что событие 1908 года – разновидность земного землетрясения, а красноярский исследователь Д. Тимофеев объяснил, что причиной послужил взрыв природного газа, который был подожжен влетевшим в атмосферу метеоритом.

Американские ученые М.Риан и М. Джексон заявили, что разрушения вызваны столкновением с «черной дырой», а физики В. Журавлев и М. Дмитриев считают, что всему виной прорыв сгустка солнечной плазмы и последовавший взрыв нескольких тысяч шаровых молний.

За более чем 100 лет с момента происшествия не удалось прийти к единой гипотезе. Ни одна из предложенных версий так и не смогла полностью соответствовать всем доказанным и неопровержимым критериям, таким как пролет высотного тела, мощный взрыв, воздушная волна, ожог деревьев в эпицентре, атмосферные оптические аномалии, магнитные возмущения и скопление изотопов в почве.

Интересные находки

Часто версии основывались на необычных находках, сделанных вблизи изучаемой территории. В 1993 году член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Ю. Лавбин, в составе научно-исследовательской экспедиции общественного фонда «Тунгусский космический феномен» (ныне он является его президентом), обнаружил под Красноярском необычные камни, а в 1976 году в Коми АССР обнаружили «вашское железо», признанное фрагментом цилиндра или сферы диаметром 1,2м.

Часто упоминают и аномальную зону «чертова кладбища» площадью порядка 250 кв.м, расположенную в приангарской тайге Кежемского района Красноярского края.