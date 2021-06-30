История чиндогу — абсурдных изобретений из Японии

Вы наверняка видели в сети десятки бесполезных японских изобретений: тряпки для чистки пола на детской одежде, зонты для туфель и зубные щетки, которые надеваются на пальцы. Это явление называется чиндогу, и оно несет особую философию, а придумал его студент-анархист Кенджи Каваками, работавший в «магазине на диване».

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

BigPicture.ru

Он учился на авиаконструктора, но бросил учебу (по другой версии — был выгнан по политическим мотивам). Молодому студенту гораздо больше нравилось читать труды Маркса и анархистов вроде Кропоткина, чем посещать занятия. Оказавшись без средств к существованию, Каваками устроился на полставки на две работы: в детскую телепрограмму и в журнал товаров Mail Order Life в духе «магазина на диване».

Детская программа научила его не стесняться непосредственности, а журнал Mail Order Life — тому, что люди готовы покупать какие угодно ненужные вещи, особенно если их доставят прямо до дома. Как прирожденный анархист, Каваками негодовал от того, как бессмысленно его соотечественники тратят деньги. Поэтому он придумал шуточную акцию протеста, которая должна была остаться разовой хулиганской выходкой.

Втайне от руководства японец начал размещать в журнале собственные изобретения, бесполезные до абсурда: вентилятор для лапши или лоток для кошек, выполняющий функции дзен-сада.

BigPicture.ru

Оказалось, что читатели журнала готовы покупать даже такие дурацкие товары. Кенджи придумал для своих изобретений название — чиндогу (буквально «странные вещи») и погрузился в абсурд. У него даже появились последователи, и в Японии их около 50 тысяч человек. Общество изобретателей чиндогу протестует против бездумного массового потребления, создавая вещи, прекрасные в своей бесполезности. Благодаря другу Кенджи, главному редактору Tokyo Jour­nal Дену Папиа, идею подхватили на Западе, и так о чиндогу узнал весь мир.

BigPicture.ru

У сообщества чиндогу даже сложились собственные заповеди, которые нужно неукоснительно соблюдать.

1. Чиндогу ни в коем случае не может быть по-настоящему полезным. Оно должно решать проблему, но при этом быть слишком непрактичным.

2. Чиндогу должно быть воплощено материально, то есть доведено до стадии опытного образца. Просто задумка не считается.

3. В чиндогу должен быть дух анархии, она должна взламывать традиционные представления о полезности.

4. Чиндогу — это непременно вещи для быта и ежедневного использования.

5. Чиндогу нельзя продавать или получать за них деньги, даже ради шутки. Это считается тупостью и коммерциализацией.

6. Чистая шутка — недостаточное основание для создания чиндогу.

7. Чиндогу не должно быть пропагандой, его нельзя использовать для сатирической критики.

8. Чиндогу не должно касаться табуированных тем: дешевого вульгарного юмора или секса.

9. Чиндогу нельзя патентовать. Это ваш подарок всему миру.

10. Чиндогу для всех и каждого, в них нет места предубеждениям.

Селфи-палку Каваками придумал в 1995 году, чтобы поиздеваться над глупцами. Тогда он ее не запатентовал, как того требуют созданные им же правила. Теперь этим изобретением, которое было создано как бессмыслица, пользуются сотни тысяч человек.