Россиянам напомнили о популярном летнем мошенничестве

"Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей", а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере", — сказал Князев.
"Вы не обязаны платить. На 99,9 процента эта деятельность никак не зарегистрирована, то есть это еще и незаконное предпринимательство. Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", — заключил Князев.