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Россиянам напомнили о популярном летнем мошенничестве

Даня Виттиг
2 часа назад
На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Однако к таким предложениям нужно относиться с осторожностью. Об этом сообщил глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев. Его слова передает радио Sputnik.
Россиянам напомнили о популярном летнем мошенничестве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Обычно потенциальную жертву заставляют взять на руки обезьянку или какую-нибудь птицу, делают снимок, а после начинают требовать за это деньги. Но платить вы не обязаны.
"Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей", а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере", — сказал Князев.
Адвокат посоветовал в такой ситуации не поддаваться на настойчивые требования заплатить за ненужное вам фото.
"Вы не обязаны платить. На 99,9 процента эта деятельность никак не зарегистрирована, то есть это еще и незаконное предпринимательство. Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", — заключил Князев.
Ранее "Рамблер" сообщал, как уберечь пароли от мошенников.
Истории,ИА Sputnik,
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