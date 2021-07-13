Незаметная эпидемия, унесшая полмиллиона жизней

Если сейчас спросить кого-нибудь об эпидемии смертельного гриппа 2009 года, скорее никто не поймет, о чем идет речь. А между тем именно в этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о начале масштабной эпидемии, которая в течение года унесла 575 000 жизней землян, а, возможно, и больше. Почему мы ничего не знаем об этом?

Как ни странно, но в 2009 году смертоносный вирус появился впервые не в Китае и даже не в нашем полушарии. «Нулевым» пациентом стал пятилетний житель Мексики, подхвативший инфекцию на родительской ферме, расположенной в местности Ла Глориа, в штате Веракруз. Ребенок неудачно поиграл с маленькими поросятами азиатской породы и вскоре заболела вся его семья.

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Спустя пару недель инфекция уже была в Мехико, где, благодаря высокой плотности населения начала распространяться молниеносно. Из столицы зараза разошлась по всей стране, предпочитая жителей крупных городов. Правительство Мексики экстренно ввело карантин, закрыв торговые центры и крупные предприятия. Также был введен и обязательный масочный режим.

Но было поздно – «свиной грипп» вырвался на просторы США, пересек страну за считанные дни и начал косить людей в Канаде. В первые две недели апреля в стране были зафиксированы 1500 заболевших, из которых 7 человек умерли. Симптомами новой болезни была сильная головная боль, температура до 40 градусов, насморк, сухой надрывный кашель и ломота в суставах.

К лету эпидемия приняла масштабы катастрофы – заболевших считали тысячами. ВОЗ 11 июня 2009 года была вынуждена объявить о начале эпидемии «свиного гриппа». До этого таких заявлений организация не делала более 40 лет. В мире начали принимать меры, по предотвращению нового опасного гриппа. В некоторых странах, например, в Украине, в учебных заведениях ввели трехнедельные каникулы, а также усилили контроль за мясной продукцией.

Не обошлось и без панических слухов. Как и в случае с COVID-19 многие были уверены, что истинный масштаб катастрофы замалчивается, а на самом деле люди умирают сотнями и их хоронят под покровом тьмы. Планета начала массово отказываться от свинины, в том числе от колбас и сосисок. Дошло до того, что животноводы потребовали переименовать штамм H1N1 из «свиного гриппа» в «мексиканский», чтобы болезнь не ассоциировалась со свиньями и не била по их бизнесу.

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Центр вакцинации в Мехико

Несмотря на схожую с современной обстановку, H1N1 сильно отличался от COVID-19. Ученые заявили, что от нового гриппа умирали в основном взрослые люди — от 25 до 45 лет, а стариков и детей он обходил. Интересно, но сами свиньи от эпидемии почти не страдали – смертность среди заболевших животных не превышала 1% и это при отсутствии лечения.

Как и в этот раз первым на радикальные меры пошел Китай. Власти этой страны еще 26 апреля 2009 года начали отправлять на карантин своих граждан, прибывших из регионов, где бушевала эпидемия. В Гонконге полицейскими была оцеплена «подозрительная» гостиница и ее постояльцы неделю просидели взаперти. Как оказалось, такая мера была принята не зря – в отеле одна женщина все-таки заболела.

Австралия не дала сойти на берег 2000 пассажирам круизного лайнера, подозревая присутствие на борту инфицированных. Судно было вынуждено дрейфовать у берегов страны, до прояснения эпидемиологической ситуации. 24 октября 2009 года Барак Обама ввел в США чрезвычайное положение. На тот момент вирус H1N1 уже убил 1000 американцев из 20 тысяч заболевших.

Многих из больных погубил аспирин, который был противопоказан при «свином гриппе». Повторилась история эпидемии «испанки» в 1918 году, когда медики также не предупредили о коварном действии лекарства на больных, что повысило и без того чудовищную смертность.

В России первый больной «свиным гриппом» был зафиксирован 23 мая 2009 года в Забайкалье. Человек привез вирус из США, где находился в командировке. Но ожидаемая летом эпидемия не состоялась и россияне были уверены, что напасть их миновала. Однако в сентябре болезнь подняла голову и был зафиксирован первый смертельный случай.

С конца сентября по начало декабря от гриппа умерли 545 россиян, в основном из Забайкалья. При этом на призыв носить маски народ откликнулся очень вяло и человека в средстве защиты встретить на улице было практически невозможно. В отдельных регионах страны ввели карантин. В Свердловской области прекратили работу школы и институты, а в Карачаево-Черкесии закрыли технологическую академию. Причиной стала смерть от H1N1 двух студенток этого вуза.

Заболевшие были выявлены во всех регионах страны, но общий карантин введен не был. Пристальное внимание уделяли прибывшим из США и стран Латинской Америки – их изолировали на определенное время и наблюдали за ними. 16 ноября 2009 года появилась эффективная вакцина от «свиного гриппа» и заболеваемость в стране пошла на спад, не успев набрать обороты.

Ученые считают, что вирус H1N1 по своей природе максимально близок к печально известной «испанке», унесшей в 1918–1919 годах до 50 миллионов жизней. По официальным заявлениям, поступавшим из разных стран, «свиной грипп» 2009 года убил всего 18 449 человек.

Но в 2013 году ВОЗ провела независимое расследование и выяснила ужасный факт. Оказывается, вирус косил не только молодых и сильных, но и стариков. Только людей старше 65 лет в статистику не вносили, относя их смерти к возрастным причинам и разным хроническим заболеваниям.

Подсчитать точное количество жертв так и не удалось, но называют цифры от 150 000 до 575 000 человек. Нужно отметить, что даже от коронавируса сейчас умерло меньше людей, чем от H1N1. Из-за замалчивания количества жертв в России «свиной грипп» 2009 года так и остался для большинства граждан страшной байкой, о которой спустя пару месяцев все забыли.