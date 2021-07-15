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Украинская проводница пожаловалась на состояние поездов в стране

Стелла Шмель
1 час назад
Состоянием поездов недовольна украинская проводница. Подробнее она рассказала в видео, которое опубликовал канал "Украина 24" в Facebook.
Украинская проводница заявила об ужасах работы
Фото: Скриншот из видеоСкриншот из видео
Она поведала, что каждый проводник обязан носить с собой в сумке топор, потому что требуется колоть дрова для печи в отопительный сезон. Топор нужен и в теплое время года, чтобы растапливать титан.
Также она заявила, что к работникам железнодорожных профессий отношение наплевательское.
"Зарплата, конечно, не соответствует тем условиям труда, которые у нас есть. На данный момент у проводников оклад — 6030 гривен (около 16,4 тысячи рублей)",
- рассказала она, добавив, что нет даже элементарных условий для того, чтобы привести себя в порядок между рейсами.
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