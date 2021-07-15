Украинская проводница заявила об ужасах работы

Состоянием поездов недовольна украинская проводница. Подробнее она рассказала в видео, которое опубликовал канал "Украина 24" в Facebook.

Фото: Скриншот из видео Скриншот из видео

Она поведала, что каждый проводник обязан носить с собой в сумке топор, потому что требуется колоть дрова для печи в отопительный сезон. Топор нужен и в теплое время года, чтобы растапливать титан.

Также она заявила, что к работникам железнодорожных профессий отношение наплевательское.

"Зарплата, конечно, не соответствует тем условиям труда, которые у нас есть. На данный момент у проводников оклад — 6030 гривен (около 16,4 тысячи рублей)",