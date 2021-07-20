Почему к 40 годам дочь Петра I стала "чудовищем"

Елизавета Петровна — младшая и любимая дочь Петра I. Она вступила на российский престол в 1741 году и правила страной двадцать лет, снискав славу самой красивой и самой веселой императрицы. На самом же деле, если верить историкам, рассказы о невероятной привлекательности Елизаветы Петровны имели под собой основания, но относились к периоду юности.

Заняв престол в 32 года, она стала стремительно утрачивать не только красоту, но и адекватность характера. И это не преувеличение, а исторический факт.

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Судя по всему, юная Елизавета влюбляла в себя буквально каждого, кто ее видел. О внешности младшей дочери Петра I ходили легенды начиная с 1723 года, когда цесаревна стала появляться на ассамблеях — балах, учрежденных ее отцом.

Елизавета обожала моду. После ее смерти осталось 15 тыс. платьев

Император подсмотрел эту идею в Европе и активно внедрял на родине. Благодаря этому начинанию его красавица-дочь смогла показать всю свою привлекательность в наиболее выигрышном свете: в ее распоряжении были лучшие наряды, справленные по последней моде. Так писал о 14-летней Елизавете французский посол:

«Елизавета могла бы назваться совершенной красавицей, если бы не ее курносый нос и рыжеватые волосы».

Интересен тот факт, что о старшей дочери Петра I, которая также присутствовала на этих балах, восторженных воспоминаний не осталось. Вероятно, по той простой причине, что позже Анна не стала российской императрицей и в сохранении од о ее «неземной красоте» не было стратегической нужды. Старшая сестра Елизаветы умерла в 20 лет, не перенеся родовой горячки.

Елизавета описывалась современниками как девушка невероятно привлекательная. У нее была красивые черты: очень крупные глаза, фарфоровая кожа, губы в форме бутона, милые розовые щечки. Правда, если верить биографам, с самой юности будущая императрица комплексовала по поводу формы своего носа. Также упоминания о курносости как о бьюти-недостатке содержатся в некоторых описаниях ее современников. Так писал о 18-летней Елизавете испанский посол:

«Принцесса Елисавета, дочь Петра I и царицы Екатерины, — такая красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В обращении ее много ума и приятности, но заметно некоторое честолюбие».

Увы, на портретах мы не можем оценить, насколько портил этот курносый нос Елизавету, так как почти все полотна написаны анфас. Историки утверждают, что это неспроста: именно из-за своих комплексов императрица запрещала художникам использовать другие ракурсы.

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Профиль пера Генриха Буххольца, который сохранился на монетах

Профиль Елизаветы Петровны можно увидеть на портрете пера Генриха Буххольца. Надо сказать, что нос на нем вовсе не кажется ужасным. Скорее смущают другие нюансы: заметная полнота, двойной подбородок Разумеется, мы должны делать поправку на время и существующие тогда стандарты красоты, но данные биографов в пользу Елизаветы тоже не говорят.

Полнота, которую императрица приобрела за годы правления, вовсе не была естественной для того времени, она сильно вредила не только ее красоте, но и здоровью. Когда в возрасте 52 лет Елизавета Петровна скончалась от горлового кровотечения, лекарь печально заключил:

«Слишком много вина и мужчин было в ее жизни».

Красоту Елизаветы Петровны погубила ее неуемная жажда жизни. Императрица обожала балы, наряды, вкусную еду и вино. О том, какие пиры она закатывала, ходили легенды. При этом, если страсть к моде вредила только казне, пристрастие к обильным приемам пищи и пренебрежение режимом сна напрямую сказывались на здоровье и внешнем виде.

Когда процесс увядания красоты проявился со всей очевидностью, это стало сказываться и на характере правительницы. Если в юности ее называли слегка заносчивой, но милой и приятной в общении, то с возрастом поведение Елизаветы все чаще вызывало у окружающих ужас. Кажется, что красавица действительно превратилась в чудовище

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Если о портретах юной Елизаветы говорили, что они не могут передать всей ее красоты, то о зрелых предпочитали только перешептываться

Елизавета Петровна, привыкшая быть красавицей, компенсировала отсутствие былой привлекательности, срывая злобу на хорошеньких женщинах. Рассказывают, что она могла жестоко наказать придворную даму, если та окажется одета слишком хорошо.

Балы Елизаветы Петровны были настоящим испытанием для ее подданных

При этом не соблюдать моду, страстной поклонницей которой являлась Елизавета, тоже было опасно. Придворным дамам постоянно приходилось балансировать на грани, рискуя не просто впасть в немилость, но и получить физические увечья от рук императрицы. Подобный случай произошел с Натальей Лопухиной.