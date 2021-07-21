Австралийские аборигены считались животными до 1970-х

В США 70 х годов прошлого века расовая сегрегация почти перестала о себе напоминать. Темнокожие артисты, актеры и ученые уже никого не удивляли, а на людей с расистскими взглядами смотрели искоса. Но совсем иначе обстояли дела в Австралии – там по-прежнему коренное население не считали людьми.

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Лучше всего характеризует отношение к аборигенам заявление муниципального советника города Порт-Аделаида, сделанное публично в 1977 году. Городской чиновник не самого низкого уровня сказал:

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«По закону о черных в радиусе 100 миль от Аделаиды всех их следовало бы посадить в ящики и отправить в государственные лаборатории для использования в экспериментах вместо крыс».

Для аборигенного населения Австралийского континента Роландом Беррейджем Диксоном в 1923 году был создан особый термин «прото-австралоид». Это определение прижилось, и в 1962 году австралоид упоминался как одна из рас, наряду с европеоидной, монголоидной, конгойной и капоидной.

Ученый Карлтон Кун, издавший в 1962 году научный труд «Происхождении рас», писал про коренное население Австралии как о самой примитивной расе, основываясь на морфологии зубов и костей черепа. Представьте, в это время космос уже был покорен человеком, а ученые делали открытие за открытием в атомной физике.

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В 1770 году британская экспедиция капитана Джеймса Кука на паруснике «Индевор» обследовала и нанесла на карту восточное побережье Австралии. Высадились на берег англичане 29 апреля в заливе Тасманского моря, который назвали Ботани, или Ботаническим.

С этого момента и началась черная полоса в жизни коренного населения континента, что было вполне ожидаемо. Англичане активно исследовали Австралию и один за другим основывали города. Как грибы появлялись на пустынном побережье Мельбурн, Сидней, Брисбен и десятки поселков и фортов.

При этом колонизаторы без стеснения уничтожали аборигенов, которых вполне серьезно считали разновидностью человекообразных обезьян. Особенно жестоко расправлялись с местными жителями белые люди на острове Тасмания, где территория и ресурсы были ограничены.

«Если отстреливать туземцев так же, как в некоторых странах отстреливают ворон, то численность туземного населения со временем должна сильно сократиться».

Это не отрывок из пьяных бредней беглого каторжника, а цитата из научного труда британского ученого Роберта Нокса, философа и гуманиста. Аборигенов считали тупиковой ветвью, ошибкой природы. Считалось, что из-за склонности к бродяжничеству и низкого интеллекта они не способны адаптироваться к жизни в цивилизованном обществе.

Нужно сказать, что аборигены – ребята отчаянные и ловкие, поэтому жизни свои продавали дорого, даже не имея современного оружия. Несколько раз получив отпор и понеся внушительные потери, колониальное правительство разрешило убийство коренных жителей континента на законных основаниях. Вот как описывает охоту на несчастных, на острове Тасмания, историк Алан Мурхед:

«Окончательное истребление в крупном масштабе могло быть осуществлено только при помощи юстиции и вооруженных сил Солдаты сорокового полка загоняли туземцев меж двух каменных глыб, расстреливали всех мужчин, а потом вытаскивали женщин и детей из скальных расселин, чтобы вышибить им мозги».

Использовали и более изощренные и подлые способы убийства. Сам Генрих Гиммлер восторгался находчивостью англичан, которые под видом помощи раздавали аборигенам мясо, отравленное стрихнином. Владелец ранчо Лонг-Лэгун, которому не повезло жить рядом с одним из племен, отравил таким образом за один только день 100 человек, среди которых были как взрослые, так и дети.

В Квинсленде, на севере Австралии, в конце 19 века была популярна забава – семьи местных жителей загоняли собаками и заставляли лезть в реку, кишащую крокодилами. Были отдельные, не потерявшие человеческое обличье граждане, которые требовали уголовного наказания для изуверов, но их призывы оставались без ответа.

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Браки между белыми и аборигенами были строжайше запрещены и приравнивались законом к скотоложеству. Прогрессивный 20 век не принес особого облегчения коренным австралийцам. Англичане решили заняться ассимиляцией туземцев и начали изымать у них детей, чтобы отдать на воспитание в белые семьи. Это практиковалось с 1909 по 1969 год.

Детям, отобранным у родителей, давали новые имена, им запрещали говорить на родном языке и предоставляли примитивное начальное образование. Когда дети подрастали, их определяли работать на фермы, поручая самую тяжелую работу и, нередко, оплачивая труд едой и одеждой. С родителями и соплеменниками общаться им было строго запрещено.

До середины 20 века аборигены были основными экспонатами отвратительных человеческих зоопарков, популярных в Европе и США. Можно сказать, что людьми официально их признали только в 1967 году. Аборигенам выдали паспорта, сделавшие их гражданами родной страны, а также формально уравняли их в правах с белыми.