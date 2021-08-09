Выигрыш в лотерею принес мужчине билет на миллионы рублей

В США мужчина выиграл скромную сумму в лотерею, купил на нее еще один билет и разбогател. Об этом сообщает United Press International.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дерек Смит (Derek Smith) из города Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею 50 долларов (около 3,7 тысячи рублей) и пришел в магазин, чтобы обналичить выигрыш. Он рассказал, что уже на выходе решил купить еще один лотерейный билет за пять долларов (367 рублей). Смит стал проверять билет за завтраком на следующее утро. «Когда я стер защитный слой, я подумал: "Вот это да!". Жена пылесосила, и я сказал ей: "Выключай-ка эту штуку и не расплачься"», — вспоминает мужчина.

Купленный случайно лотерейный билет принес Смиту 200 тысяч долларов (почти 14,7 миллиона рублей). «Мы страшно обрадовались! Мы танцевали и обнимались! Это просто невероятно, настоящее благословение!» — сказала жена Смита.

Пара решила, что большая часть денег пойдет на оплату ипотеки, а остальные они потратят на развлечения и поделятся с детьми и внуками.