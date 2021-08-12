Зачем Троцкий хотел сделать интервентов союзниками СССР

Январь 1918 года. На мирных переговорах в Брест-Литовске Германия и её союзники ставят перед большевиками ультимативные условия об отказе Советской России от Прибалтики, Украины, Финляндии, Кавказа и об уплате «репараций».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Две партии в одной

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Позицию Льва Троцкого на этих переговорах обычно представляют авантюристской: «Ни мира, ни войны, а армию распустить!» Но ведь всем было понятно, что немцы только того и ждут, чтобы вторгнуться вглубь России и добиться ещё более выгодных для себя условий. Понимал это, естественно, и Троцкий, следовательно, дела обстояли сложнее, чем привыкли преподносить.

Троцкий, вернувшийся в Россию из Америки в мае 1917 года, не принадлежал к партии большевиков и до этого несколько лет был одним из злейших противников Ленина (тот отвечал ему взаимностью). У Троцкого также имелась своя группа единомышленников («межрайонная»).

В августе 1917 года она из тактических соображений влилась в большевистскую партию (РКП (б). Но несмотря на конъюнктурный альянс, оба вождя остались на прежних позициях, и, естественно, соратники Троцкого также остались верны своим убеждениям.

Сотрудничество большевиков с Антантой

Несмотря на захват власти большевиками, Англия и Франция сохраняли в Петрограде не только дипломатические, но и военные миссии. После провозглашения большевиками Декрета о мире и начала переговоров Советов с Германией, последняя не только не прервала связей с новой властью, но даже решила развивать с ней военное сотрудничество.

Антанта же прилагала все возможные усилия, чтобы удержать Россию, пусть и советскую, в войне против Германии. Хотя бы в пассивном качестве, чтобы Россия продолжала оттягивать на свой фронт часть немецкой армии. Об этих усилиях Ленин как-то раз, явно утрируя, заявил на ЦК большевиков, что «англичане прямо предлагали нашему главкомверху Крыленке по сто рублей в месяц за каждого нашего солдата в случае продолжения войны».

Почему тут всплыла фамилия одного из членов триумвирата Крыленко, Овсеенко, Дыбенко - первых советских верховных главнокомандующих? Тогдашний британский премьер Ллойд-Джордж раскрыл в своих мемуарах, что британское посольство действительно вело в это время усиленную работу с Крыленко и добилось некоторых результатов:

«Крыленко заявил, что он издал приказ, чтобы все перемирия содержали оговорку о недопустимости переброски германских войск с одного фронта на другой. Казалось, что Крыленко стремится произвести как можно более благоприятное впечатление на союзных офицеров. Крыленко сделал все, о чем его просили в плане охраны союзных офицеров и их семейств в России».

Интервенция по приглашению Троцкого

Вследствие отказа большевиков подписать Брестский мир на немецких условиях, в конце февраля 1918 года развернулось широкомасштабное немецкое наступление. Одновременно немецкие войска высадились в Финляндии под предлогом помощи финским белогвардейцам в подавлении финской революции.

В то время в Мурманске были сосредоточены крупные запасы оружия и военного снаряжения, поставленного ранее союзниками России. И британское правительство опасалось, как бы эти склады не попали в руки находящихся в Финляндии немцев. Оно приняло решение о высадке десанта в Мурманске.

Так, собственно, стартовала пресловутая «иностранная военная интервенция», никогда не ставившая целью свергнуть советскую власть. Что делает Троцкий? В обход всех прочих высших органов, он 1 марта 1918 года отдаёт прямое указание Мурманскому Совету «незамедлительно принять всякое содействие союзных миссий», то есть организовать взаимодействие с английским экспедиционным отрядом.

Не Красной Армией единой

Это же время считается началом массовой записи добровольцев в Красную Армию, в честь чего был даже учреждён праздник 23 февраля. Однако Красная Армия была далеко не единственной и даже не главной вооружённой силой советской власти в тот период. Генерал М.Д. Бонч-Бруевич, брат управделами Совнаркома, осторожно писал в своих мемуарах, что главная роль в отражении германского наступления отводилась так называемой «завесе». Отличие её от Красной Армии заключалось в том, что она создавалась на чисто контрактной основе, безо всякой идейной «накачки»; в неё принимались даже офицеры и генералы бывшей царской армии (это уже потом их стали брать и в Красную Армию, а поначалу нет).

Более ясно смысл «завесы» раскрыл бывший главнокомандующий Красной Армии И.И. Вацетис. Уже после заключения Брестского договора, весной 1918 года, «ядро московского гарнизона составляли войска так называемой Народной армии, формировавшейся специально для возобновления мировой войны совместно с Францией и Англией против Германии.

Войска эти считались аполитичными, их организацией ведал Высший военный совет под председательством Л. Троцкого при военном руководителе Генштаба М.Д. Бонч-Бруевиче.

Итак, Красная Армия против внутренних врагов революции, а Народная армия вместе с Антантой против Германии?

Версия

Получается, внешне абсурдная позиция Троцкого во время брестских переговоров была вполне резонна.

Германские войска проникают вглубь России. Антанта, обеспокоенная тем, как бы Германия не получила ещё больше ресурсов, предлагает советской власти содействие. Большевики соглашаются продолжать войну с Германией, но в обмен на то, что Антанта откажется от всякой поддержки внутренней российской контрреволюции.