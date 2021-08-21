5 фраз, выдающих безграмотного человека

Можно быть о себе чрезвычайно высокого мнения, но одна неосторожная фраза — и от великолепного образа не останется и следа. "Рамблер" рассказывает, какие выражения способны испортить имидж успешного человека.

На районе

Это выражение в последнее время стало очень распространенным, причем не только в маргинальной среде. И все же правильный вариант — в районе. То же самое касается выражений "на деревне" или "на поселке". Правильно говорить — в деревне или в поселке.

Со школы

Учителя русского языка и литературы не устают повторять, прийти домой можно только из школы. Предлог "со" мы можем использовать в случае, если говорим о поверхности предмета — слезть со ступеньки, смахнуть со стола. Ведь учатся дети внутри здания, а не на его поверхности, а значит верно использовать предлоги "из" и "в".

Я сегодня выходной

Просторечный способ сказать о том, что не работаешь. Выходным может быть день или костюм, который надевают по особым случаям. А человек может взять выходной и сказать при этом: "У меня сегодня выходной".

Мое день рождение

В русском языке большинство слов склоняется, и рождение в данном случае не исключения. Поэтому нужно говорить день рождениЯ, а вот слово "мой" относится к слову "день" и употребляется в мужском роде. То же самое касается популярного сокращения "др", конечно же — "мой др", а вовсе не "мое др".

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