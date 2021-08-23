60 кг: поймана самая большая пресноводная рыба в мире

"Мы две недели почти ежедневно гонялись за этими доисторическими монстрами, но рекордная рыба, разумеется, попалась Дженнифер лишь в самом конце самого последнего дня. То ли лучшее всегда остается напоследок, то ли усилия наконец принесли плоды, то ли просто такова судьба, но видеть это было очень забавно", - сказал муж американки.