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Американка поймала самую большую пресноводную рыбу в мире

Мира Маркина
46 минут назад

Жительница города Саммервилл в американском штате Южная Каролина поставила мировой рекорд, поймав огромную аллигаторовую щуку. Об этом сообщает The Post and Courier.

60 кг: поймана самая большая пресноводная рыба в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В конце мая Дженнифер Шалл и ее муж Джейсон поехали в Техас на рыбалку. Рыба клюнула в последний день поездки.

"Мы две недели почти ежедневно гонялись за этими доисторическими монстрами, но рекордная рыба, разумеется, попалась Дженнифер лишь в самом конце самого последнего дня. То ли лучшее всегда остается напоследок, то ли усилия наконец принесли плоды, то ли просто такова судьба, но видеть это было очень забавно", - сказал муж американки.

Чтобы подтащить щуку к лодке, паре понадобилось 25 минут. Гигантская рыба не поместилась на борту, поэтому ее везли к берегу на буксире. Вес щуки превысил 60 килограммов.

Помимо этого, супруги надеются зарегистрировать более десяти других своих рекордов в Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) и Национальном зале славы пресноводного рыболовства.

Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбаки получили 39 миллионов за пойманную рыбу.

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