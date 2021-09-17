Как подольские курсанты ценой своей жизни спасли Москву

За те несколько дней, в течение которых воспитанники подмосковных военных училищ сдерживали натиск гитлеровских войск, они уничтожили 100 вражеских танков и порядка 5 тысяч гитлеровцев. Отвага этих парней изумляла немцев, а упорное сопротивление атакующим силам противника позволило укрепить оборону Москвы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Раскаленный октябрь

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В октябре 1941 года Малоярославецкое направление в линии обороны Москвы было самым слабым местом – большое количество подразделений, входивших в Западный, Брянский и резервный фронты попали в окружение. Сплошная оборонительная линия, по сути, отсутствовала, а резервы для закрытия этой бреши взять оказалось неоткуда. Немцы воспользовались сложившейся ситуацией и перебросили в направлении Варшавского шоссе силы моторизированного корпуса, овладев 5 октября Юхновым. Они приближались к оборонительной линии в районе Можайска.

Ильинский сектор Малоярославецкого направления было решено закрыть курсантами подольских училищ – пехотного и артиллерийского. Они должны были удерживать натиск противника, пока не подойдут резервы Верховного Командования. На позиции выдвинулись две батареи артдивизиона и пехотный отряд. Уже к утру 6 октября моторизированный немецкий корпус был отброшен нашими соединениями в район реки Угра.В течение первых пяти дней курсантами были уничтожены два десятка немецких танков, 10 бронемашин и около тысячи единиц живой силы гитлеровцев. Подвиг подольских курсантов отразил в своих мемуарах маршал Г. Жуков, отметив, что эти мальчишки не позволили врагу быстро захватить Малоярославец и ценой своих жизней помешали противнику подступиться к столице.

Оставшиеся в живых курсанты 10 октября присоединились к основным силам военных училищ, а на следующий день сражения возобновились по всему сектору обороны. Курсантов бомбили с воздуха, осыпали артиллерийским и минометным огнем. Но вражеские атаки после артобстрела раз за разом захлебывались. Курсанты контратаковали, сходясь в рукопашную с гитлеровцами. Немцы были шокированы тем, что с ними воюют 17-летние мальчишки.

Неумолкающий дот

Гитлеровцы долго не могли уничтожить дот, где засел орудийный расчет, которым командовал лейтенант Афанасий Алешкин. «Оживающий дот» – так немцы назвали эту живучую огневую точку. Отлично замаскированный, дот долгое время даже не могли обнаружить. А когда все же вычислили его местонахождение, начали обстреливать его из зенитки. Командир артрасчета во время этих обстрелов вместе с другими бойцами выкатывал свое орудие в безопасное для артиллерийского огня место и пережидал.

После обстрела вражеская пехота шла в атаку в полный рост – в доте после такого массированного огня никто не долен был уцелеть. Однако огневая точка снова оживала и разила немцев. Потрясенные гитлеровцы, оставляя на поле боя огромное количество убитых и раненых, не могли понять, как такое может происходить. После того как военная хитрость советских артиллеристов была гитлеровцами разгадана, дот был забросан гранатами. Шестеро курсантов вместе с лейтенантом Алешкиным погибли.

Уничтоженная танковая колонна

В середине октября курсанты уничтожили гитлеровскую танковую колонну из шести бронемашин, шедшую со стороны Малоярославца. Десант вместе с бронетранспортерами и грузовиками также был ликвидирован.