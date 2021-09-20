Тетя и племянница: фрейлины, покорившие императоров России

Фаворитизм был распространённым явлением в жизни европейских монархий на протяжении нескольких веков. И российские цари в этом не отставали от иностранных правителей. Хотя само это понятие появилось в нашей стране только при Петре I, на практике фавориты и фаворитки были у царей и до этого. Обычно они занимали высокое положение при дворе и могли влиять на государственную политику. Но не все из них использовали свою близость к монаршим особам в корыстных целях.

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Встречались и те, кто действительно был предан правителям, а некоторые фаворитки даже смогли добиться доверия императорских жён. К таковым можно отнести Екатерину Нелидову и её племянницу Варвару, которые на протяжении нескольких десятилетий были в «фаворе» у двух российских императоров.

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«Невинная и чистая» дружба Павла I и Екатерины Нелидовой

О внешности Екатерины Ивановны Нелидовой, одной из первых выпускниц Смольного института благородных девиц, нам известно благодаря портрету Д.Г. Левицкого. Как вспоминал литератор И.М. Долгоруков, Нелидова была «девушка умная, но лицом отменно дурна». Однако заурядная внешность не помешала ещё совсем маленькой Катеньке привлечь внимание императрицы Екатерины II, а затем и её сына, будущего императора Павла I.

Уже в детстве она выделялась среди воспитанниц первого в России женского учебного заведения, а после его окончания была назначена фрейлиной первой жены наследника престола Натальи, после смерти которой перешла к его второй жене - Марии Феодоровне.

Трудно было представить, чтобы маленькая невзрачная Нелидова могла составить конкуренцию высокой статной супруге Павла. Но будущий император привязался к ней за другие её качества. Она была живой, остроумной и прекрасной собеседницей, с которой Павел стал проводить много времени.

Сначала сближение мужа с одной из фрейлин обеспокоило Марию Феодоровну. Однако многим трудно было поверить в то, что Павел мог влюбиться в такую женщину. Сама Екатерина II уверяла невестку, что её опасения не обоснованы. Но со временем сомнений оставалось всё меньше и меньше, хотя сам великий князь утверждал, что их с Нелидовой «соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая».

Чтобы разлучить сына с фавориткой Екатерина II назначила Нелидову начальницей Смольного института, из-за чего она была вынуждена покинуть императорский двор. Но вскоре Павел навестил фаворитку вместе с женой, которая в итоге смирилась с увлечением мужа и даже подружилась с соперницей. Вместе они оказывали огромное влияние на будущего императора, усмиряя его вспыльчивый нрав. Екатерина верила, что её призвание – подготовить Павла к восшествию на престол.

Но когда этот момент настал в 1796 г., Нелидовой быстро нашлась замена в лице молодой Анны Лопухиной. И хотя Екатерина Ивановна потеряла свою роль в жизни императора, она сохранила дружбу с императрицей, с которой их объединяла благотворительная деятельность. Нелидова на много лет пережила и Павла, и его жену и даже Лопухину, которая была на 19 лет моложе её.

Долгий роман Николая I

Хотя младший сын Павла I был во многом не похож на своего отца, в вопросе выбора фаворитки Николай I пошёл по его стопам. Выбор Николая пал на Варвару Нелидову, племянницу фаворитки его отца. Варвара, как и её тётя, окончила Смольный институт благородных девиц. Девушка также не отличалась выдающейся внешностью, а императора она поразила на одном из баллов, поведав ему истории из его же детства, которые рассказывала ей тётка. После этого младшая Нелидова стала фрейлиной императорского двора, а по совместительству и фавориткой Николая I.

Это произошло в 1838 г. Варвара оставалась фавориткой царя до его кончины в 1855 г. и по слухам родила ему нескольких детей. В этом проявились свойственные Николаю верность и постоянство. Он очень любил свою жену Александру Феодоровну, но после рождения седьмого ребёнка врачи запретили ей исполнять супружеские обязанности, в связи с чем императрица была вынуждена мириться с присутствием в жизни мужа фаворитки.

Об отношениях между двумя женщинами можно судить по воспоминаниям другой фрейлины императрицы Анны Тютчёвой, дочери знаменитого поэта, которая писала, что Александра Феодоровна сама предложила умирающему мужу лично попрощаться с Варварой, но тот отказался, передав фаворитке просьбу простить его. По словам мемуаристки Александры Соколовой, императрица даже подарила Варваре браслет с портретом государя.

Кроме того, Нелидова получила в наследство от Николая I 200 тысяч рублей, которые она отдала в Инвалидный капитал. До своей смерти в 1897 г. она жила в Зимнем дворце.