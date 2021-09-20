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Богачи назвали минусы большого наследства

Стелла Шмель
49 минут назад

В Америке заявили, что 67% миллионеров боятся оставлять большое наследство. Об этом говорится в опросе консалтинговой компании The Motley Fool.

Богачи назвали минусы большого наследства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним из главных опасений владельцев большого состояния является страх, что активы будут использованы бездумно (58,74% респондентов ответили так).

Также 56,03% заявили, что наследство лучше использовать в благотворительных целях.

А 55,77% признались, что боятся лени собственных наследников.

При этом 67,74% опрошенных богачей уточнили, что собираются поставить родственником ряд задач, при выполнении которых они смогут получить наследство. Имеется в виду стимулирующий траст — активы, которые получит бенефициар при соблюдении определенных условий.

Ранее мы писали, что происходит в жизни самых богатых детей.

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