Богачи назвали минусы большого наследства

В Америке заявили, что 67% миллионеров боятся оставлять большое наследство. Об этом говорится в опросе консалтинговой компании The Motley Fool.

Одним из главных опасений владельцев большого состояния является страх, что активы будут использованы бездумно (58,74% респондентов ответили так).

Также 56,03% заявили, что наследство лучше использовать в благотворительных целях.

А 55,77% признались, что боятся лени собственных наследников.

При этом 67,74% опрошенных богачей уточнили, что собираются поставить родственником ряд задач, при выполнении которых они смогут получить наследство. Имеется в виду стимулирующий траст — активы, которые получит бенефициар при соблюдении определенных условий.