История Памелы Колман-Смит и самой известной колоды карт

Всем, кто серьезно увлекаются эзотерикой, наверняка знакома колода Таро Райдера-Уэйта. На сегодняшний день она является самым популярной на планете колодой для гадания. Несмотря на это, мало кто знает историю ее появления и людей, благодаря которым эти классические карты появились на свет.

Дизайн колоды Таро Райдера-Уэйта был разработан в 1910 году Артуром Эдвардом Уэйтом – почетным членом мистического ордена «Золотая Заря» и известным исследователем масонства и каббалы. Первым издателем этих карт стал Уильям Райдер из Лондона, имя которого также вошло в название колоды.

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Многие считают, что эти люди подготовили и великолепные рисунки карт, благодаря которым они и стали известны, но это не так. Художником колоды была Памела Колман-Смит – загадочная и талантливая женщина, жизнь которой овеяна домыслами и слухами.

Современники описывают Памелу как женщину с экзотической для Европы внешностью. Она на самом деле выделялась из толпы азиатским разрезом глаз, пухлыми как у жителей Африки губами и смуглой кожей. Одевалась Колман-Смит также необычно – ее растаманские живописные наряды неизменно привлекали внимание.

Многие знакомые Памелы были уверены, что в ее жилах течет доля африканской крови – женщина прекрасно знала фольклор Черного континента и Ямайки и прекрасно рассказывала афро-ямайские сказки. Кто-то из современников характеризовал ее как «странное африканское божество».

Как ни странно, но столь экзотическая девушка была выходцем из обычной семьи с исконно английскими корнями. Мать Памелы – Коринна Колман, была актрисой, а ее отец – Чарльз Смит, инженером-железнодорожником. Чарльз был на 12 лет моложе своей супруги, что по тем временам было большой редкостью.

Когда Памеле исполнилось 10 лет, ее отцу предложили работу на Ямайке, где расширялась железнодорожная система. Семья переехала на экзотический остров и девочка сразу же всей душой полюбила это место. За 4 года, проведенные там, Колман-Смит стала настоящим знатоком местных сказок и преданий. Памелу привлекал особый мистицизм, присущий Ямайке и ее жителям, который оставил отпечаток на всей ее жизни и творчестве.

Чуть позже Памела реализует свою любовь к острову, написав и проиллюстрировав несколько книг с ямайскими сказками, самой известной из которых станет сборник «Истории Аннанси», посвященный традиционному герою афро-ямайского фольклора паучку Аннанси.

Большую роль в жизни Колман-Смит сыграла ее тетя Элен Терри, которой девочку отдали на воспитание в 1889 году. Она была талантливой актрисой и лучшей в Британии исполнительницей женских ролей в шекспировских постановках. Терри дала Памеле прозвище «Пикси», отлично подходившее миниатюрной и шустрой девочке. В традиционной английской мифологии Pix­ie – это разновидность эльфа. Это имя осталось с ней на всю жизнь.

В семье Элен Памела нашла подругу – двоюродную сестру Эди. Они не только играли вместе, но и много рисовали, изображая себя в виде сказочных летающих существ. Позже Памела решила, что рисование – это не просто хобби и решила посвятить этому виду творчества свою жизнь.

В 15 лет Колман-Смит поступила в Иститут Пратта в Нью-Йорке, чтобы изучать живопись. Ее наставником стал Артур Доу – известный художник и знаток японского средневекового искусства. У Доу был особый подход к рисованию – он считал, что оно родственно написанию музыки, но вместо нот используются цвета, тени, форма и объем. Доу оказал глубокое влияние на становление Пикси Колман-Смит как художницы – в ее работах часто прослеживались японские мотивы.

Закончить институт Памела так и не смогла – девушке помешала внезапная смерть матери и собственная продолжительная болезнь. Когда Пикси исполняется 21 год, умирает ее отец и девушка остается совершенно одна. Колман-Смит начинает работать иллюстратором, несмотря на отсутствие диплома и ее работы пользуются спросом.

Через некоторое время девушка возвращается к тете Элен в Лондон и устраивается в театр дизайнером-оформителем. В 1901 году Пикси открывает собственную студию, где каждую неделю собираются художники, писатели, поэты и другие творческие люди. Артур Рэнс, один из завсегдатаев таких вечеров, описывает Пикси как

маленькую кругленькую женщину, почти что девочку совершенно без возраста. Она была в зеленой юбке и свободной оранжевой накидке навыпуск, шелковой и сплошь расшитой черными кистями. При виде нас она коротко, но очень жутко взвизгнула — то ли это был смех, то ли приветственный возглас. Она была очень смуглая с невероятно заразительной улыбкой и глазами ребенка, который в радостном возбуждении мчится навстречу гостям, пришедшим на день рождения.

Рассказывали, что комната, в которой жила Пикси, была очень необычной. Помещение больше всего походило на лавку древностей и было невероятно колоритно. Сама хозяйка комнаты, облаченная в яркие африканские одежды, органично вписывалась в интерьер и выглядела как героиня одной из своих удивительных сказок.

Известность к художнице пришла в 1907 году, когда она познакомилась с Альфредом Штиглицем, знатоком и пропагандистом фотографии и живописи. Он отобрал лучшие работы художницы для своей галереи и они сразу же заинтересовали не только специалистов, но и обычных посетителей. 33 работы Памелы вскоре были куплены ценителями ее необычного творчества.

Пикси отличала невероятная продуктивность и страсть к творчеству. В одном из писем друзьям Памела сообщила, что создала за неделю 94 рисунка! Скорость работы, сочетавшаяся с несомненным талантом, стали одной из основных причин, почему Уэйт выбрал именно Колман-Смит для создания своей знаменитой колоды Таро.

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Артур Уэйт

С Уэйтом Пикси познакомилась в 1901 году, когда вступила в мистический орден «Золотой Зари», девизом которого было: «Quod Tibi id Aliis» — «Что тебе, то и другим». Вскоре в ордене произошел раскол и Уэйт организовал собственную ветвь общества, к которой примкнула Памела Колман-Смит.

Работа над колодой началась в 1909 году и продолжалась целый год. Памеле пришлось создать огромное количество эскизов и набросков. Тут и пригодилась ее невероятная производительность. В этой работе большую роль играло соответствие канонам, которые были выработаны столетия назад.

Пикси сумела сохранить традиционный стиль колоды, при этом реализовав свое видение карт. Младшие арканы Таро Райдера-Уэйта полностью придуманы художницей. В работе Памелу вдохновляли старинные карты, такие как Таро Соло-Боска, созданные еще в XV столетии. Работа проходила в бешеном темпе, но это не влияло на качество рисунков мастера – они были безупречны.

В начале ноября 1909 года 31-летняя Памела работает в маленькой студии в лондонском районе Челси. Она сидит посреди студии с кистью в руке, смешивая акварели. Она работает быстро, потому что времени мало. Типография ждет. Полноцветный набор карт должен быть доставлен к середине ноября, чтобы полная колода могла быть опубликована в декабре 1909 года.

В письме Альфреду Штиглицу в Нью-Йорк Пикси писала, что это была монументальная и очень срочная работа за ничтожные деньги. Поэтому можно на без основания предположить, что Колман-Смит, уже являвшаяся на тот момент довольно известной и востребованной художницей, работала на чистом энтузиазме.

Ни денег, ни даже признательности от Уэйта Пикси не увидела. Ее имя никогда не называлось среди авторов колоды и в книге, прилагавшейся к картам, ее упомянули лишь как «молодую женщину-художника». Вполне возможно, что в процессе работы между заказчиком и Памелой произошел некий конфликт, из-за которого Уэйт невзлюбил Пикси.

Колода превозошла все ожидания. Она сразу же стала бестселлером и била рекорды продаж целое столетие. Ее появление вызвало целую волну подражаний, но ни одно из них так и не смогло повторить успех оригинала. К сожалению, ни оригиналы рисунков, ни огромное количество эскизов не сохранились.

Считается, что 80 окончательных вариантов рисунков для карт остались в архивах издательского дома «Уильям Райдера и Сыновья», но к сожалению они погибли во время Второй мировой войны во время бомбардировок Лондона немецкой авиацией.

Удивительно, но колода Таро поставила крест на карьере Пикси. После успеха этой ей работы наступил период забвения и отчаяния. Картины и рисунки Памелы не продавались, а издания не интересовались ее иллюстрациями. Казалось, судьбе было угодно, чтобы колода карт осталась самым известным, непревзойденным детищем Колман-Смит.

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Отчаявшись реализовать себя в профессиональной сфере, Пикси с головой окунулась в общественную жизнь. В 1910 году она примкнула к движению суфражисток и активно включилась в борьбу за избирательные права женщин. Попутно Памела рисует тематические плакаты для мероприятий и афиши для Красного Креста. Во время Первой мировой войны Пикси организовывает сбор игрушек для детей, пострадавших от боевых действий и участвует в многочисленных благотворительных ярмарках и вечерах.

В 1918 году Пикси покинула мистический орден, обратилась в католичество и переехала из шумного Лондона в провинциальный курортный Парк Гарланд. Там художница купила небольшой дом с часовней, в котором организовала дом отдыха для священников. Кроме духовных лиц в ее доме бывали и люди искусства. Памела планировала создать в своем пансионате «Ящерица» колонию художников, но ее начинание не нашло ни у кого отклика.

Вскоре Колман-Смит получает наследство от дяди и закрывает свое дело, не приносящее никакого дохода. О последних 35 годах жизни Пикси известно очень мало. Памела никогда не была замужем и не имела детей. Она не стала богатой и знаменитой, а тихо доживала свой век с компаньонкой Норой Лейк. Памела Колман-Смит умерла в 1951 году в Корнуэлле и ее похоронили в общей могиле с неимущими.