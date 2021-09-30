Как белокурая Алиенора Аквитанская покорила Европу

Известно, что средневековые менестрели никогда не скупились на лесть и, нередко, воспевали те достоинства прекрасных дам, которых у тех не было и в помине. Но если говорить об Алиеноре Аквитанской, то можно с уверенностью говорить о том, что певцы ни капли не преувеличивали. Женщина была не только невероятно красива, но и очень умна, что помогло ей стать одной из самых известных женщин в истории Франции и Британии.

Алиенора родилась в 1124 году в семье Гильома X герцога Аквитании. У правителя было трое детей – две дочери, Алиенора и Петронилла, а также наследник – Гильом Айгрет. Власть после смерти герцога должна была перейти сыну, но он умер в 1130 году. В связи с этим, после смерти Гильома X в 1137 году, по его завещанию, девушки переходили под опеку короля Франции. Монарх, в свою очередь, брал на себя обязательства выдать наследницу герцога, Алиенору, замуж, чтобы продолжить династию Аквитанских правителей.

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Но богатое приданное невесты, которое складывалось из Аквитании, Гаскони и Пуатье, не давало покоя Людовику VI. Король решил заполучить эти земли для Франции и провернул нехитрую интригу – выдал замуж 13-летнюю Алиенору за своего 17-летнего сына Людовика.

Вероятнее всего, король чувствовал, что его жизненный путь подходит к концу и свадьбу сыграли без проволочек. Спустя неделю после бракосочетания сына, Людовик VI умер и его сын, Людовик VII стал королем. Таким образом, совсем еще юная девушка стала королевой одной из наиболее могущественных держав средневековой Европы.

Нужно сказать, что Алиенора была не восторге от замужества. Жизнь в королевском замке, подчиненная множеству правил и условностей, сильно отличалась от жизни в Аквитании, где девушка была полноправной хозяйкой. С мужем также не повезло – Людовик VII оказался скучным набожным юнцом, проводившим большую часть времени в компании духовенства.

Молодого короля не интересовали ни охоты, ни пиры и рыцарские турниры, ни даже прекрасная жена. Все помыслы монарха были заняты планированием крестовых походов. Наверное поэтому первый ребенок в королевской семье – дочь Мария, родился лишь спустя 8 лет после свадьбы. А спустя 2 года после рождения дочери, король отправился во 2 крестовый поход, во главе огромного войска.

В то время женам было положено ждать своих мужчин из Святой земли, сидя за вышивкой гобелена у окна замка. Но Алиенора была совсем из другого теста. Девушка изъявила желание последовать за мужем в поход, который в те времена занимал несколько лет. Королева путешествовала не под парчовым балдахином, а как настоящая амазонка – верхом на коне, в кольчуге и с мечом в руке.

Серьезные неприятности у короля и его рати начались в Антиохии, на территории нынешней Сирии. Некогда захваченным у неверных городом правил Раймунд, родной дядя Алиеноры. Родственник предложил королю несколько задержаться и по пути захватить отличный стратегический пункт – Алеппо.

Но Людовик не только отказался участвовать в обреченной на успех военной операции, но и рассорился с Раймундом, по совсем уж глупому поводу. Кто-то распространил слух, что его супруга неравнодушна к дяде и ревнивый молодой король пошел на поводу у сплетен, пренебрегая соображениями стратегии.

Вместо того, чтобы в компании надежного союзника завладеть богатым и неважно укрепленным Алеппо, Людовик с войском двинулся на Дамаск, где не добился успеха. Так как войско при неудачной осаде неплохо потрепали сарацины и болезни, король оставил затею с походом в Святую землю и повернул домой.

В 1149 году король с королевой вернулись во Францию, а в 1151 году у них родилась еще одна дочь – Алиса. Но даже рождение наследника уже не спасло бы брак Людовика и Алиеноры, так как королева не испытывала к своему супругу никаких теплых чувств. Бестолковый и слишком религиозный король раздражал женщину и она настояла на разводе, который состоялся в 1152 году.

В те темные времена для развода было недостаточно заявить об отсутствии чувств или несоответствии характеров, поэтому официальной причиной расторжения брака было названо близкое родство супругов, не поощряемое церковными канонами.

В XII столетии, после такого развода, женщина обычно оставалась коротать жизнь в своей семейной вотчине, воспитывая детей и активно принимая участие в мелких дрязгах вассалов и соседей. Но Алиенора и здесь сломала стереотипы. Не прошло и года, как экс-королева снова вышла замуж и опять за претендента на престол, на этот раз английский. Избранником герцогини Аквитанской стал Генрих Плантагенет, который был на 7 лет моложе Алиеноры.

Кадр из фильма "Лев зимой"

Генрих II и Алиенора Аквитанская

Генрих был диаметральной противоположностью унылого Людовика. Шумный и веселый, он любил верховую езду, охоту и рыцарские турниры. Для своей супруги он являлся олицетворением настоящего мужчины – благородного, доброго и сильного. К сожалению, людям свойственно меняться и, став в 1154 году королем Англии, Генрих постепенно изменился в худшую сторону.

Король начал меньше уделять времени супруге и их 8 детям, постоянно заводя романы на стороне. Королеве даже пришлось отравить одну из любовниц супруга – Розамунду Прекрасную, но это не повлияло на поведение короля. В 1169 году Алиенора сбежала из Англии в родную Аквитанию, захватив с собой одного из пяти сыновей – Ричарда.

На расстоянии королева начала плести интриги против Генриха II Плантагенета и добилась того, что ее сыновья восстали против отца. Алиенора оказывала бунтовщикам активную поддержку из Аквитании и, как ни странно, в борьбе с английским монархом, ее поддержал первый муж, Людовик VII, король Франции. Также женщина подняла мятеж и в родной Аквитании, которую, как оказалось, второй муж заложил, преследуя некие политические цели.

Оба мятежа были подавлены. Алиенора покинула родную Аквитанию и попыталась с немногими верными ей людьми прорваться к Людовику VII в Париж, но по дороге ее отряд был перехвачен людьми Генриха II. Мятежную королеву доставили в Англию и заточили в Винчестере, где она находилась до 1189 года в комфортном заточении.

Свободу королева получила лишь после смерти Генриха II, когда английский престол занял ее сын Ричард I Львиное Сердце. Именно тогда настал звездный час уже немолодой женщины. Король постоянно пропадал в военных походах, а управление королевством фактически взяла в свои руки его мать.

Нужно отдать должное Алиеноре – правила она мудро и справедливо, заслужив уважение как у своих подданных, так и на внешнеполитической арене. После смерти Ричарда I в 1199 году, когда престол занял Джон, пожилая королева предпочла удалиться в свои французские владения. Джон, являвшийся полной противоположностью великодушного и отважного Ричарда, был нелюбимым сыном и ужиться с ним мать не смогла.