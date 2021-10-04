Каких мужчин соблазняли самые красивые женщины-агенты КГБ

Игра на человеческих слабостях – весьма эффективный прием, используемый многими разведками мира. Наиболее мощным оружием здесь оказалась «медовая ловушка», куда попадали многие известные личности, опрометчиво выдавая секреты своих стран.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как мухи на мед

Видео дня

Ставка на сексапильных шпионок для добычи важной информации имеет давние традиции. К примеру, известность приобрел «летучий эскадрон» Екатерина Медичи, сформированный из коварных обольстительниц, готовых нырнуть в постель к любой титулованной особе и выведать самые сокровенные тайны двора.

Установить, откуда произошел термин «медовая ловушка» трудно. Возможно он связан с деятельностью «жриц любви», работавших на восточногерманскую разведку. Перед тем, как пойти на задание они опрыскивали себя спреем, настоянным на травах, запах которых вызывал у мужчин сексуальное желание.

Следует заметить, что секс-шпионаж – явление неоднородное и имеет свои подвиды. Наиболее распространенный – целенаправленное внедрение женщины/мужчины-агента с учетом сексуальных пристрастий разрабатываемого объекта. Существует также способ вербовки любовницы объекта или шантаж объекта на основе документального подтверждения его сексуальных контактов.

Строго по правилам

Подготовка секс-агентов – это целое искусство. Как рассказывает одна из бывших советских разведчиц, на Лубянке существовали специальные полугодичные курсы, главная цель которых – раскрепощение шпионов. В ходе курса девушек заставляли нагишом слушать лекции, париться в бане с агентами-мужчинами, а опытные сексологи обучали их специальным приемам соблазнения.

К концу обучения выпускница должна была знать ряд правил поведения во время разработки объекта: не вступать в переговоры на территории, которую выбрали другие; собирать информацию по мелочам, внешне не проявляя к ней интерес; не говорить слишком много, поощряя собеседника на разговорчивость; не создавать таинственный вид; все увиденное или услышанное шифровать.

Высоко забрались

«Медовую ловушку» не избежали многие видные политики, особое место среди них занимает 35-й президент США Джон Кеннеди. Здесь произошел классический случай внедрения секс-агента. Его роль исполнила Элен Ромеч – уроженка ГДР, перебравшаяся в Соединенные Штаты через Западную Германию. В Вашингтоне она стала звездой ночного клуба «Кворум», где периодически бывали высокопоставленные чиновники. Через них она и вышла на президента. Позднее в Госдепе отрицали, что Джон Кеннеди мог выдать Ромеч какую-либо информацию, тем не менее шпионка была принудительно выдворена из Штатов.

Еще одной крупной жертвой секс-шпиона стал посол Франции в Советском Союзе Морис Дежан. На «медовый» крючок его подсадила актриса Лариса Кронберг-Соболевская, завербованная до этого КГБ. Во время очередной встречи дипломата и актрисы в комнату ворвался «ревнивый муж» и стал угрожать судом. Дежан позвонил своим влиятельным московским друзьям, которые и предложили в обмен на молчание сотрудничество с советской разведкой. Эта история всплыла после бегства на Запад сотрудника органов советской госбезопасности Юрия Короткова. Дежан со скандалом был отправлен в отставку.

Подвела этнография

В путы шпионок-обольстительниц попадали и наши разведчики. Один из них – Анатолий Филатов. Глаз на него американские спецслужбы положили, когда он еще работал переводчиком в Лаосе. Тогда в США зафиксировали, что Филатов неразборчив в сексуальных связях и это можно использовать в своих интересах.

В 1973 году Филатова направили в Алжир уже в звании майора ГРУ. Именно там к нему решили подобрать колючи с помощью привлекательной женщины. В начале обольстительница предложила его подвести, они разговорились и нашли общий язык. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Первая встреча ограничилась чашкой кофе. Во время второго свидания агент выставила коньяк и включила музыку – разговор окончился постелью.

Через несколько дней после роковой встречи к Филатову подошел молодой человек и сообщил, что имеет фотографии его пикантного свидания с Нади. Этим человеком оказался первый секретарь специальной американской миссии при посольстве Швейцарии в Алжире Эдвард Кейн. Или эти фото окажутся на столе резидента военной разведки СССР, или Филатов соглашается на сотрудничество с ЦРУ – таково было заявление американца. Не желая отзыва из командировки, Филатов дал согласие на вербовку.

Шпион выйди вон

Последнее время набрал популярность скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он оказывается тоже жертва «медовой ловушки» – об этом сказал историк спецслужб Валерий Малеванный. Вербовка британской разведкой МИ-6 произошла в 1995 году во время командировки Скрипаля в Испанию, где он работал военным атташе посольства России. Там то и произошло судьбоносное соблазнение.