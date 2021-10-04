Стало известно, почему исчезла "гагаринская" традиция

Бывший космонавт врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов рассказал, куда делась "гагаринская" традиция помочиться на колесо. Его слова приводит РИА Новости.

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Дело в том, что традиция потеряла актуальность после того, как в гардеробе космонавтом появились подгузники.

"По поводу "сходить на колесо". С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет",

— рассказал Котов.

Изначально эта традиция появилась из-за того, что автобус с первыми космонавтами делал остановку на половине пути. Следовало подождать, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Остановка нужна для того, чтобы сохранить безопасное расстояние. Как заметил Котов, сейчас автобусы тоже делают такую остановку.

"Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время",

— пояснил он.

Сейчас же во время подобных остановок члены основной экспедиции из автобуса не выходят. Во время этой остановки в автобус заходят члены дублирующего экипажа, чтобы пожелать удачного полета и сказать слова напутствия, потому что сами дальше не поедут и будут следить за запуском из наблюдательного пункта.