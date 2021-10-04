Россиянин поймал огромного лосося и поставил мировой рекорд

Рыбак из России Константин Щербович поймал 100-сантиметрового атлантического лосося и поставил мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

Россиянин поймал огромную семгу 11 июля в реке Иоканга, которая протекает по Кольскому полуострову в Мурманской области. Молодой человек пытался достать улов 20 минут. Рыбак сфотографировал и измерил лосося, а потом отпустил его обратно в воду.

IGFA

Для Константина Щербовича это уже шестой международный рекорд. До этого он поймал самых больших по размеру жерехов и обыкновенного судака в Волге, а также двух тупорылых трахинотов на Сейшельских островах.

Атлантический лосось обитает в северной части Атлантического океана. В России озерная форма семги обитает в озерах Кольского полуострова и Карелии, в Европе — в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее в реке Урал рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра. Большого сома тащили из воды в моторную лодку вдвоем.

«Голова большой рыбы пойдет на вкусную уху, а остальное мясо закоптят и превратят в деликатес», — рассказал после мужчина.