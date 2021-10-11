Чем русские немцы удивляют остальных жителей Германии

По информации МВД Германии, за последние 25 лет в ФРГ из СССР на постоянное место жительства переехали свыше 2 миллионов переселенцев-немцев. Официальные данные свидетельствуют о том, что в странах бывшего СССР количество этнических немцев с начала 90-х годов уменьшилось вчетверо, до 500 тысяч человек.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Привезли свои привычки

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Как вспоминал пастор Виктор Лихтенберг, который переехал в Германию из советского Казахстана, немецкие переселенцы поражали коренных жителей тем, что ни в какую не хотели отказываться от привычного в СССР уклада жизни. К примеру, торжества и праздники они часто отмечали, как в Советском Союзе – с большим количеством спиртного, под громкие разухабистые песни.

Лихтенберг говорил, что соседей шокировала и возмущала подобная манера гулять, нередко – до глубокой ночи. Коренные жители, блюдя свой opdnung (порядок), затихали в назначенное законом время и больше не шумели. По словам Лихтенберга, у возмущавшихся было всего два варианта разрешения конфликта: либо они вливались в компанию «русских немцев» и начинали гулять вместе с ними, либо получали по физиономии и ретировались в свои квартиры от греха подальше.

Процесс социализации переселенцев проходил сложно. Несмотря на существование специальной государственной программы для адаптации приезжих немцев в ФРГ, многие из них так и не смогли как следует выучить язык, найти хорошую работу по специальности.

Такие же, как остальные

Главным разочарованием для коренных немцев, по мнению германского журналиста Кнута Крона, стало то, что переселенцы из СССР хотя и являлись этническими немцами, по менталитету не отличались от остальных эмигрантов из Советского Союза. Ожидалось, что они быстро ассимилируются, станут «своими», но этого не случилось.

Переселенцам-немцам был чужд западный уклад жизни, они не стремились учить язык новой родины. Более того, по аналогии с нью-йоркским Брайтоном в городах Германии стали появляться свои районы, населенные преимущественно переехавшими из СССР немцами, где были свои кафе, рестораны и другие заведения с советскими названиями, переселенцы нарочито демонстрировали свою идентичность в пику немецкому порядку. Коренных немцев удивляло, почему переселенцы, прибывшие на свою историческую родину, упорно не желают ассимилироваться.

По мнению Александра Кюна, приехавшего в ФРГ из Казахстана, в этом нет смысла: в Германии есть русскоязычные газеты, Интернет, своя сфера обслуживания, учреждения медицины, торговли, туристической индустрии – учить немецкий по этой причине многие переселенцы просто не хотят. Кроме того, деловая элита из «русских немцев» не заинтересована в подобной социализации – это вызвано прежде всего коммерческими интересами.

Криминализация приезжих

Фрустрация переселенцев-немцев, связанная с отсутствием работы, незнанием языка, по мнению Кнута Крона, способствовала криминализации значительной части переселенцев. Среди них появилось много карманников, действовавших, к примеру, в местах массового расселения русскоязычной диаспоры в Штутгарте, переселенцы продавали наркотики. Пастор Лихтенберг рассказывал, как «русские немцы» боролись с местными неонацистами и сатанистами – собирались в банды и колотили каждого, кто был одет в черное.