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Кто и зачем сбрасывал пианино с неба во время войны

Мария Иглина
2 часа назад

Во время Второй мировой войны американские войска сбросили с неба около 2500 клавишных музыкальных инструментов. "Рамблер" расскажет, зачем они это делали.

Кто и зачем сбрасывал пианино с неба во время войны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уже почти в самом начале войны многие предприятия в Америке приостановили свою деятельность или переквалифицировались, чтобы сохранить запасы меди, которая так была необходима в то время. В том числе многие знаменитые компании по производству музыкальных инструментов стали разрабатывать изделия из древесины: от детских игрушек до гробов. И однажды такая организация Steinway получила заказ от военных на изготовление уникального пианино. Дело в том, что офицерам на фронте совсем не хватало музыки.

По заказу, музыкальный инструмент должен был быть меньше стандартного по весу и размеру настолько, чтобы его могли поднять четверо мужчин. Так у компании и появилась модель Victory Vertical. Пианино весило около 200 килограмм, а длина была около метра. Также на создание инструмента ушло минимум металла. И поскольку пианино должно было находиться в полевых условиях, его обработали специальным средством от насекомых, а клеевой состав защищал от воздействия влаги. В итоге, было создано 5000 подобных музыкальных инструментов.

А доставляли пианино по воздуху, его небольшой вес позволял спускать на парашюте в защитном ящике, в котором были амортизаторы, предотвращающие поломку во время приземления. В комплекте также шло оборудование для настройки инструмента.

Инструменты, которые не попали к военным, были переданы в общественные заведения: школы, церкви. А некоторые фронтовые пианино впоследствии стали музейными экспонатами.

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