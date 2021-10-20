Мужчина поймал на удочку четырехметровую акулу

Мужчина, работающий фельдшером, поймал на удочку четырехметровую акулу в США. Об этом сообщает Wsoc-TV.

Фото: @FahertyWSOC9 @FahertyWSOC9

Блейк Коран работает фельдшером в округе Колдуэлл и часто рыбачит на побережье штата Северная Каролина. Он рассказал, что наткнулся на четырехметровую акулу-молот во время одной из рыбалок.

"Я знал, что это что-то большое. Самая большая акула, которую я когда-либо ловил, была 1,2 метра в длину. Это было безумием, когда я увидел свой улов", — рассказал Коран.

По визуальной оценке рыбака, акула весила от 200 до 300 килограммов. После того, как мужчина выловил ее, он сфотографировался с ней, а затем отпустил обратно в воду.

"Я забросил удочку и сел ждать клева. Вдруг катушка спиннинга начала бешено вращаться. Было такое ощущение, что крючок за едущую машину зацепился"

Блейк Коран часто рыбачит именно в этих водах со своими друзьями. По его словам, они часто ловят акул и красных барабанов.