Главные подвиги брата Зои Космодемьянской

Партизанка и Герой Советского Союза (посмертно) Зоя Космодемьянская (1923-1941) перед своей казнью сказала фашистам, что за ее смерть отомстят товарищи. Так и случилось. За смерть девушки-красноармейца и диверсанта отомстили. Сделал это в том числе и ее младший брат, Герой Советского Союза Александр Космодемьянский.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Родился Александр в Тамбовской области, в деревушке Осино-Гай. Когда ему исполнилось 5 лет, семья Космодемьянских уехала и обосновалась в Москве. Александр еще учился в школе, когда началась война и его сестра ушла добровольцем на фронт.

После пыток и казни старшей сестры Космодемьянский дал себе клятву отомстить за ее гибель. Он ушел на фронт в октябре 43-го. Служил в 42-ой танковой бригаде Западного фронта. На борту его боевой машины все годы войны была начертан девиз «За Зою!» Весь свой путь на войне он преследовал цель найти палачей сестры и поквитаться с ними.

Первый бой, в котором участвовал 18-летний Александр, произошел 21 октября 1943-го в Белорусской ССР под городом Орша. Космодемьянский участвовал в освобождении от немцев Прибалтики, Белоруссии, позднее дошел до Восточной Пруссии.

Героизм и гибель

Александр Космодемьянский продемонстрировал в годы войны достойную памяти сестры отвагу. Он участвовал в штурме крепости и в разгроме фашистской армии под Кенигсбергом, за что был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 320-го танкового полка. В Пруссии он отличился особо: взорвал фашистский склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, под градом снарядов преодолел мост через канал Ландграбен, а затем и советским войскам обеспечил беспрепятственную переправу на другой берег.

В начале апреля батарея Космодемьянского взяла штурмом форт «Королева Луиза», захватила в плен несколько сотен фашистов, вражеские склады боеприпасов и 9 боеспособных танков. Всего месяц Александр не дожил до окончания войны. Он погиб 13 апреля в 19-летнем возрасте. Произошло это в бою за город Фирбрюдеркруг, что немного западнее современного Калининграда. Так закончился короткий жизненный путь Героя Советского Союза Александра Космодемьянского.

В исторических архивах сохранились воспоминания матери Александра, которая не хотела опускать сына на войну, уже унесшую жизнь ее дочери. Младший Космодемьянский умолял ее смириться с его выбором, иначе он просто не смел бы людям в глаза посмотреть. Семья Космодемьянских получала с фронта письма от солдат, которые обещали отомстить врагу за смерть Зои.

Дань памяти

Александр Космодемьянский покоится на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом со своей сестрой. На месте его героической гибели учрежден мемориал памяти. Именем Александра назван поселок в Калининградской области, а также открытая в 1970 году малая планета («1977 Шура») в поясе астероидов, вращающемся вокруг Солнца.