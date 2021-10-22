На торговле с какими странами больше всего зарабатывал СССР

Доходы СССР от экспорта в последние годы существования государства достигали 1/5 годового союзного бюджета. Основным источником прибыли были газ и нефть, однако зависимость от энергоресурсов была гораздо ниже, чем в современной России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Все на экспорт

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Вплоть до своего распада Советский Союз был государством с мощной экономикой, которая по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США. Доля СССР в мировой промышленной продукции достигала внушительных 20%.

Огромную роль в становлении экономического потенциала СССР играл экспорт, который с годами только возрастал. Если в 1950 году объем советского экспорта составлял 1 млрд. 615 млн. рублей, в 1970 году – 11 млрд. 520 млн., то в 1986 году он уже достигал 68 млрд. 347 млн. рублей. Это примерно пятая часть годового союзного бюджета. Важно отметить, что объем экспортируемой продукции в позднем СССР заметно превышал объемы импортируемых товаров.

В поздний период Советский Союз торговал со 145 странами мира, в то время как в 1950 году список ограничивался только 45 странами. В 1986 году 67% внешнеторгового оборота СССР приходились на государства соцлагеря.

Одним из самых важных торговых партеров СССР была ГДР с годовым объемом советского экспорта в 7 млрд. 884 млн. рублей. Дальше шла Чехословакия, экспорт с которой достигал суммы в 6 млрд. 947 млн. рублей. Среди капиталистических стран главным партнером Советского Союза оказалась ФРГ с ежегодной выручкой за экспортируемую продукцию в 2 млрд. 720 млн. рублей.

СССР за рубеж поставлял практически все: от картона и удобрений до автобусов и сухогрузов. Большую долю в мировом экспорте составляло советское энергетическое оборудование, предназначенное для тепловых станций и гидростанций. В 1980-х годах на внешний рынок вышли советские атомные реакторы. Продавал СССР лицензии на производство турбин и генераторов, а также проекты электростанций.

Развитие в СССР машиностроения позволило стране торговать не только техникой и оборудованием, но и целыми заводами. Продав в какую-либо страну проект завода, СССР командировал туда инженеров и других специалистов, руководивших его строительством. Таким способом в Бхилаи (Индия) и Лахоре (Пакистан) были возведены металлургические комбинаты полного цикла.

Нефть и газ

Сегодня наша страна чрезвычайно зависима от продажи углеводородов, доля которых в экспорте еще недавно достигала 75%. В Советском Союзе экспорт нефти и газа также приносил стране немалые валютные поступления. Например, за период с 1975-го по 1989 годы СССР заработал от продажи нефти и нефтепродуктов примерно 100 млрд. рублей.

В 1986 году произошло резкое падение мировых цен на нефть - СССР получил за экспорт нефти и нефтепродуктов лишь 5 млрд. инвалютных рублей вместо прежних 10–12 млрд. рублей в год. При этом общая сумма экспорта в стране за 1986 год составила 68,3 млрд. рублей. То есть объем продажи нефти оказался чуть выше 7% от объема всех экспортируемых товаров, в лучшие годы он достигал 15%.

Следует отметить, что экспорт советской нефти капиталистическими и социалистическими странами оплачивался по-разному. С первыми расчеты производились по текущим мировым ценам, со вторыми – по мировым ценам, действовавшим в течение 5 лет, предшествующих году поставки. Поэтому, когда цены на нефть в торговле с соцстранами в 1986 году достигли своего «потолка» – 174 рублей за тонну - оплата советской нефти капиталистическими государствами составила лишь 62 инвалютных рубля за тонну.

К концу 1980-х годов в СССР добывали 561 млн. тонн нефти, из них на заводах страны перерабатывались порядка 260 млн. тонн, на экспорт шли около 140 млн. тонн нефти и 60 млн. тонн нефтепродуктов. В СССР себестоимость добычи барреля нефти составляла около 5 долларов США, а самая низкая цена ее продажи была около 10 долларов.

Старт экспорта природного газа из СССР приходится на начало 1960-х годов, когда объемы добычи голубого топлива выросли в несколько раз. В этот период экономика европейских стран находилась в стадии подъема, что обусловило высокие темпы прироста спроса на энергию.

Покупателями советского газа стали все европейские страны-члены СЭВ, а также Югославия. В ноябре 1980 года было подписано соглашение об основных условиях поставки природного газа из СССР в ФРГ, предусматривавшее экспорт 10,5 млрд. м3 газа в год в течение 25 лет, начиная с 1984 года. Аналогичные соглашения были заключены на поставку природного газа во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию.

СССР сумел потеснить крупнейшего поставщика газа на европейский рынок – Нидерланды. Рост продаж объемов горючего газа из СССР шел быстрыми темпами. Если в 1970 году его продавали в объеме 3,3 млрд. м3, то в 1986-м объемы продаж возросли до 79,2 млрд. м3.

В советских справочниках статистика по объемам экспорта нефти и газа обычно объединяется в категорию «топливо и электроэнергия». Данные свидетельствуют, что, к примеру, в 1986 году СССР сбыл за рубеж продукции этой категории в размере 47,3% от общего количества экспортируемых товаров (около 32 млрд. рублей при общем экспорте в 68,3 млрд. рублей).

В то же время доля доходов от продажи топлива и электроэнергии в бюджете страны, даже в самые «зависимые» годы, не превышала 10%, но чаще всего она составляла 7-8%. Так что в отличие от современных российских реалий бюджет Советского Союза был не настолько зависим от экспорта нефти и газа.

За годы советской власти на Ямале было построено несколько крупных городов населением 50-100 тысяч человек: Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым; в Ханты-Мансийском автономном округе появились Когалым, Нижневартовск, в несколько раз вырос старинный Сургут. Все это стало возможным именно за счет нефтяных и газовых доходов.

Транспорт и техника

Удельный вес экспорта в сегменте «машины, оборудование и транспортные средства» был второй после продаж энергоносителей. За тот же 1986 год он составила 15% от общего объема экспорта. Это чуть больше 10 млрд. рублей.

Вопреки распространенному мнению продукция отечественного автопрома пользовалась спросом за рубежом. Только на дорогах Финляндии ежегодно появлялись свыше 10 тысяч автомашин советского производства. За границей были известны и наши «ВАЗы», и «Уралы». А такие автогиганты, как «КамАЗ», «МАЗ», «ЗиЛ», «КрАЗ», «ГАЗ» и «АЗЛК», поставляли свою продукцию в десятки стран, и не только в государства третьего мира, но и в Европу.

Немногим известно, что «Москвич-412» покупали во Франции, Великобритании и других европейских странах, а в Бельгии он собирался по лицензии. «КрАЗы» охотно покупали не только для военных нужд, но и для народного хозяйства. Например, партию самосвалов «КрАЗ-256» для строительства тоннеля под Ла-Маншем закупила Великобритания. До сих по всему миру эксплуатируются советские «МАЗы» и «БелАЗы».

На 1980-е годы приходится пик активности продаж отечественного транспорта и техники. Так, в 1986 году на экспорт ушли 39 тысяч тракторов, 38 тысяч грузовых и 306 тысяч легковых автомобилей, а также 2 919 автобусов. Годовая выручка от продажи транспорта и техники измерялась круглыми суммами. Так, за сельскохозяйственные машины в 1986 году СССР получил 268 млн. рублей.

С 1971 года до распада СССР на экспорт было поставлено несколько десятков тысяч единиц военной техники: среди них - 8 тысяч вертолетов, 12 тысяч самолетов и 20 тысяч танков. Кроме этого Советский Союз экспортировал торговые суда: от портовых катеров до океанских сухогрузов. Продавались как одиночные суда, так и целые серии.

Прочие товары

Доля других товаров, шедших на экспорт в последнее десятилетие СССР, заметно уступает двум предыдущим категориям. Так, удельный вес сегмента «руды и концентраты, металлы и изделия из них» колебался в районе 8–9%, объем химической продукции, удобрений и каучука не превышал 3,5%, доля промышленных товаров народного потребления опустилась до 2,4%, а продовольственных и вовсе была ниже 2%.

Теме не менее нельзя обойти вниманием целый ряд промышленных товаров народного потребления, за которые не выручались огромные суммы, но они пользовалась стабильным спросом у зарубежных покупателей.

Один из них – фотоаппарат «Зенит». «В фотографической области советские конструкторы проявили не меньше смелости и оригинальности, чем в области межконтинентальных баллистических ракет», — писал в 1959 году американский журнал Popular Photography.

К 1980-м в СССР выпускались около 4 млн. фотоаппаратов в год, и около четверти этого объема шло на экспорт. Однако к моменту распада СССР качество сборки снизилось, а модельный ряд отстал от передовых образцов, что свело экспортные поставки «Зенита» на нет.

В 1991 году часы «Полет» получили золотой приз по качеству в Мадриде. «За период 1980-х – начало 1990-х годов экспорт советских часов достиг 220 млн. штук», — отмечалось в тематической статье книги «Достижения в СССР. Хроники цивилизации». Это неудивительно, так как по соотношению «цена-качество» у советских наручных часов в мире не было конкурентов.