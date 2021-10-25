Как американец 10 лет жил на фальшивые доллары

В 1938 году в одной из табачной лавок Нью-Йорка была обнаружена купюра номиналом в один доллар. Секретная служба США заинтересовалась этим вопросом, открыла дело под номером 880 и принялась за поиски преступника. Поймать таинственного фальшивомонетчика не моли в течение 10 лет. Кем он оказался и почему его практически оправдали, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Мистер 880" Кадр из фильма "Мистер 880"

В 1890 году в США из Австрии приехал 14-летний подросток по имени Эмерих Юттнер. Молодой человек вел вполне обычную жизнь: занимался позолотой рам для картин, через некоторое время женился, в семье вскоре появилось двое детей. Чтобы обеспечить жену и детей, Юттнер устроился на работу специалистом по обслуживанию зданий, что позволяло бесплатно жить в подвале одного из домов, где он работал. Несколько десятилетий семья жила спокойно, ничем особо не отличаясь от тысяч американских семей.

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В возрасте 61 года Юттнер овдовел: его супруга скончалась от испанского гриппа. Вскоре его уволили с работы, отметив, что он уже слишком стар, чтобы хорошо выполнять свои обязанности. Оказавшись в весьма затруднительном финансовом положении, Эмерих, чтобы хоть как-то обеспечить себя, начал собирать мусор на свалках Нью-Йорка. Приличные находки он продавал и на вырученные деньги пытался выживать.

Однако крошечного дохода с продажи мусора, разумеется, не хватало. Тогда Юттнер стал думать, как еще можно заработать деньги на существование, и вспомнил об увлечениях юности.

Эмерих во времена своей молодости увлекался разработкой всевозможных интересных вещей. Например, придумал специальные венецианские жалюзи, но производителям штор его изобретение не понравилось. В “копилке” разработок Юттнера была и фотокамера нового типа, но изобретение было отклонено Кодаком.

И вот именно про увлечение фотографией и изобретением фотокамеры вспомнил Эмерих во время своего финансового кризиса. Нет, он не стал фотографом, а занялся изготовлением фальшивых купюр. Юттнер сделал фотографию 1 доллара, перенес его изображение на две пластины из цинка, а потом вручную дорисовал детали, которые плохо пропечтались, на фальшивой купюре. Работой своей Эмерих остался доволен, а потому соорудил у себя на кухне печатный станок и начал изготавливать фальшивые банкноты.

При этом подделывал Эмерих только банкноты номиналом в один доллар. И никогда не изготавливал крупные суммы: в течение недели он делал около 12-15 купюр, которые реализовывал в разных магазинах. Этой суммы Юттеру хватало на скромное существование.

Сотрудники правоохранительных органов, которым стали поступать жалобы на необычные купюры, были в недоумении: во многих магазинах Нью-Йорка начали появляться фальшивые банкноты достоинством именно в один доллар. Ведь обычно фальшивомонетчики не тратили свое время на такую мелочь, изготавливая более крупные купюры. Кроме того, обычно поддельные доллары было очень трудно отличить от настоящих, ведь их изготовители подходили к вопросу основательно: банкноты печатались на дорогой бумаге, все детали тщательно копировались. Новые же фальшивые однодолларовые купюры были напечатаны на дешевой бумаге, изображение президента было очень грубо отретушировано, а его фамилия написана с ошибкой, детали плохо прорисованы.

Секретные службы, занимающиеся поиском таинственного фальшивомонетчика, называли его “Мистер 880” по номеру заведенного на него уголовного дела. Фальшивки находили по всему городу: в дешевых магазинах, на станциях метро, небольших тавернах. Было арестовано большое количество фальшивомонетчиков и людей, расплачивавшихся поддельными долларами, но неуловимого “Мистера 880” среди них не было.

На поиски неуловимого фальшивомонетчика у служб США ушло 10 лет. Это расследование стало самым длительным за всю историю Секретной службы Америки. Но в итоге Юттнер был разоблачен. Причем совершенно случайно.

В 1948 году в одном из домов Нью-Йорка вспыхнул пожар. Из здания выкидывли вещи жильцов, чтобы спасти хоть что-то. А через пару дней полицейские обнаружили неподалеку от дома детей, которые играли однодолларовыми купюрами. Удивительно похожими на те, изготовителя которых уже десятилетие никто не мог найти.

Провели расследование и вышли на квартиру, откуда и были выброшены поддельные доллары. Полицейские отправились в дом подозреваемого и были крайне удивлены, увидев перед собой пожилого мужчину 73 лет, который и оказался тем самым неуловимым фальшивомонетчиком.

Эмерих Юттнер своей вины не отрицал, отмечал, что ему очень стыдно, но подделка банкнот давала ему возможность хоть как-то сводить концы с концами. Изготавливал он только купюры номиналом в один доллар и реализовывал не более 15 банкнот в неделю. Кстати, прятаться все эти 10 лет Юттнер даже не пытался.

3 сентября 1948 года Эмерих Юттнер был осужден. Суд принял во внимание почтенный возраст мужчины и приговорил к 1 году и 1 дню тюремного заключения, а также к штрафу в 1 доллар. Через четыре месяца Юттнер досрочно вышел на свободу.

Через некоторое время в Голливуде решили снять фильм, основанный на истории Эмериха Юттерна. За участие в подготовке сценария и воспользовавшись своими правами на фильм, Юттерн получил весьма солидные деньги. Остаток своих дней бывший неуловимый фальшивомонетчик прожил в достатке и скончался в возрасте 79 лет.

Кампания по поимке Эмериха Юттерна стала одной из самых дорогостоящих и длительных в США, а самый неумелый фальшивомонетчик в итоге оказался самым неуловимым.